Burun Tıkanıklığı 10 Günü Geçiyorsa Dikkat

Alerjik rinit, toplumda en sık görülen kronik solunum yolu hastalıkları arasında bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya genelinde yaklaşık 300 milyon insan astım ile yaşıyor. Bu tablo, alerjik hastalıkların küresel ölçekte ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyarken Türkiye’de de benzer bir artış dikkat çekiyor. Türkiye Alerji ve Astım Derneği verilerine göre her 5 kişiden 1’inde alerjik rinit görülüyor.

Alerjik rinitte burun mukozasında oluşan inflamasyon, yalnızca burun boşluğunu değil sinüslerin havalanmasını da doğrudan etkiliyor.

Alerjik Rinit Sinüs Tıkanıklığını Tetikliyor

Alerjik rinitte ortaya çıkan iltihabi süreç, burun içi dokularda şişmeye neden oluyor. Bu durum sinüs kanallarının daralmasına ve tıkanmasına yol açıyor. Sinüslerin normalde mukus üretip bunu boşaltması gerekirken, tıkanıklık nedeniyle bu drenaj bozuluyor ve mikroorganizmalar için uygun bir ortam oluşuyor.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Çetin Yıldırım, bu süreci “Alerjik rinitte burun içindeki ödem sinüslerin doğal havalanmasını engeller. Bu durum sinüslerde sıvı birikimine ve ardından enfeksiyon gelişimine zemin hazırlar” sözleriyle açıklıyor.

Basit Bir Tıkanıklık Zincirleme Etki Oluşturuyor

Burun tıkanıklığı yalnızca solunumu zorlaştıran geçici bir durum olarak görülmemeli. Uzun süre devam eden tıkanıklık, sinüs basıncının artmasına, yüz ve baş bölgesinde ağrıya ve koku alma duyusunda azalmaya yol açabiliyor. “Sinüslerin sağlıklı çalışabilmesi için açık ve havalanabilir olması gerekir” diyen Op. Dr. Yıldırım, “Alerjiye bağlı gelişen tıkanıklık uzun sürdüğünde bu sistem bozulur ve kronikleşen bir tablo ortaya çıkabilir. Bu durum özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ve sık alerji yaşayan kişilerde daha hızlı ilerleyebiliyor” ifadelerini kullanıyor.

Alerji ve Sinüzit Arasındaki Kritik Farklar

Alerjik rinit ve sinüzit belirtileri birbirine benzese de bazı önemli ayrımlar bulunuyor.

Alerjide şeffaf ve su gibi burun akıntısı görülür

Sinüzitte akıntı daha koyu ve iltihaplı olabilir

Alerjide hapşırık ve kaşıntı ön plandadır

Sinüzitte yüz bölgesinde dolgunluk ve basınç hissi belirgindir

Sinüzitte ateş ve halsizlik eşlik edebilir

“Bu ayrımın doğru yapılması tedavi sürecini doğrudan etkiler” diyen Op. Dr. Çetin Yıldırım, özellikle 10 günden uzun süren şikayetlerde sinüzit ihtimalinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Tıkanıklığı Önlemek İçin 5 Etkili Adım

Bahar aylarında alerji ve buna bağlı sinüzit riskini azaltmak için alınabilecek önlemler büyük önem taşıyor.

Polen Maruziyetini Azaltın

Dış ortamdan eve gelindiğinde duş almak ve kıyafet değiştirmek alerjen yükünü azaltır.

Burun Hijyenini Sağlayın

İzotonik solüsyonlarla burun yıkama, mukozayı temizler ve sinüslerin açık kalmasına yardımcı olur.

Ortam Havasını İyileştirin

Evde düzenli temizlik yapmak ve mümkünse hava filtreleri kullanmak alerjen yoğunluğunu düşürür.

Günün Riskli Saatlerine Dikkat Edin

Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde açık havada uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır.

Erken Müdahale Edin

Burun tıkanıklığı ve baş ağrısı uzun sürüyorsa gecikmeden uzman değerlendirmesi yapılmalıdır.

Erken Tanı Kronikleşmeyi Önlüyor

Alerjik rinitin erken dönemde kontrol altına alınması, sinüzit gelişimini büyük ölçüde engelliyor. İhmal edilen durumlarda sinüslerde kalıcı hasar ve kronik enfeksiyonlar gelişebiliyor. “Erken dönemde alınan basit önlemler ve doğru tedavi yaklaşımı, hastalığın ilerlemesini engeller” diyen Op. Dr. Yıldırım, özellikle tekrarlayan şikayetlerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor.

Çamlıca Erdem Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Hekimi Op. Dr. Çetin Yıldırım, bahar aylarında artan şikayetlerin hafife alınmaması gerektiğini belirterek “Alerjik rinit kontrol altına alınmadığında sinüzite dönüşebilir. Uzun süren burun tıkanıklığı, yüz ağrısı ve geniz akıntısı varsa bu tabloyu basit bir alerji olarak değerlendirmemek gerekir. Erken müdahale ile hem yaşam kalitesi korunur hem de daha ciddi tabloların önüne geçilir” mesajını paylaştı.