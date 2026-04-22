Sürücülerin Gözü Kulağı Pompadaydı: Motorine Dev İndirim Geliyor

Motorine yarından itibaren 2,33 TL indirim bekleniyor. Ateşkes ihtimali sonrası petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyor.

YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-04-2026 12:54

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimle 28 Şubat’tan bu yana yükseliş trendinde olan petrol fiyatları, bölgedeki ateşkes ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte yönünü aşağı çevirdi. Petrol piyasalarındaki bu keskin düşüşün ardından, Türkiye’deki araç sahiplerini sevindirecek indirim haberi gecikmedi.

Motorine Dev İndirim Geliyor

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin (mazot) litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,33 TL tutarında bir indirim yapılması bekleniyor. Enerji fiyatlarındaki gerilemenin pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte, özellikle lojistik ve taşımacılık sektöründe maliyetlerin bir nebze olsun hafiflemesi öngörülüyor.

Şehir Şehir Yeni Fiyat Tahminleri

İndirimin ardından büyükşehirlerde ve Anadolu genelinde motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

Şehir Mevcut Tahmini Fiyat (Litre)
İstanbul 69,26 TL
Ankara 70,38 TL
İzmir 70,66 TL
Doğu İlleri 72,12 TL

Not: Akaryakıt fiyatları; iller, ilçeler ve bayiler arasında nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük değişiklikler gösterebilir.

Petrol Piyasasında "Ateşkes" Etkisi

2026 yılı başından itibaren bölgedeki çatışma riskleri nedeniyle tırmanışa geçen petrol fiyatları, son günlerde diplomatik kanallardan gelen ılımlı haberlerle sakinleşti. Ateşkes ihtimali, arz güvenliğine dair endişeleri azaltırken, küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatındaki düşüşü tetikledi. Uzmanlar, Orta Doğu’daki diplomatik sürecin seyrine göre akaryakıt fiyatlarında yeni hareketlilikler yaşanabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor.

Benzer Haberler
Formula 1 İstanbul'a Geri Dönüyor Formula 1 İstanbul'a Geri Dönüyor
“Basur Sandım” Diyerek Kanseri Geçiştirmeyin! “Basur Sandım” Diyerek Kanseri Geçiştirmeyin!
Kilo Verirken Kalp Sağlığında Göz Ardı Edilen Risklere Dikkat! Kilo Verirken Kalp Sağlığında Göz Ardı Edilen Risklere Dikkat!
Murat Boz ‘kalp’ten mesaj verdi Murat Boz ‘kalp’ten mesaj verdi
Ağız İçinde 3 Haftadan Uzun Süren Yaraya Dikkat Ağız İçinde 3 Haftadan Uzun Süren Yaraya Dikkat
Altın Alacaklar Dikkat: İslam Memiş 15 Günlük Tehlikeyi Açıkladı Altın Alacaklar Dikkat: İslam Memiş 15 Günlük Tehlikeyi Açıkladı
İrem Derici Cihangir’de Görüntülendi: “Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!”
  • 21-04-2026 10:27

İrem Derici Cihangir’de Görüntülendi: “Sakin İrem Olmaya Kararlıyım!”

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!
  • 20-04-2026 12:16

Rıza Kocaoğlu İnci Taneleri’nin Final Sırrını Açıkladı: Yılmaz Erdoğan Direndi!

Rıza Tamer’in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama
  • 22-04-2026 12:07

Rıza Tamer’in Ölümünde Şüphe: Menajerlik Şirketinden Önemli Açıklama

Hande Yener Savcı Karşısında:
  • 24-04-2026 14:06

Hande Yener Savcı Karşısında: "Görüntüler Birleştirilerek Algı Oluşturulmuş"

Simge Sağın'ın Adli Tıp Raporu Çıktı
  • 18-04-2026 11:42

Simge Sağın'ın Adli Tıp Raporu Çıktı