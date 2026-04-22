Sürücülerin Gözü Kulağı Pompadaydı: Motorine Dev İndirim Geliyor

Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimle 28 Şubat’tan bu yana yükseliş trendinde olan petrol fiyatları, bölgedeki ateşkes ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte yönünü aşağı çevirdi. Petrol piyasalarındaki bu keskin düşüşün ardından, Türkiye’deki araç sahiplerini sevindirecek indirim haberi gecikmedi.

Motorine Dev İndirim Geliyor

Sektör yetkililerinden alınan bilgilere göre, akaryakıt ürünlerinden motorinin (mazot) litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2,33 TL tutarında bir indirim yapılması bekleniyor. Enerji fiyatlarındaki gerilemenin pompa fiyatlarına yansımasıyla birlikte, özellikle lojistik ve taşımacılık sektöründe maliyetlerin bir nebze olsun hafiflemesi öngörülüyor.

Şehir Şehir Yeni Fiyat Tahminleri

İndirimin ardından büyükşehirlerde ve Anadolu genelinde motorin fiyatlarının şu seviyelere gerilemesi bekleniyor:

Şehir Mevcut Tahmini Fiyat (Litre) İstanbul 69,26 TL Ankara 70,38 TL İzmir 70,66 TL Doğu İlleri 72,12 TL

Not: Akaryakıt fiyatları; iller, ilçeler ve bayiler arasında nakliye maliyetlerine bağlı olarak küçük değişiklikler gösterebilir.

Petrol Piyasasında "Ateşkes" Etkisi

2026 yılı başından itibaren bölgedeki çatışma riskleri nedeniyle tırmanışa geçen petrol fiyatları, son günlerde diplomatik kanallardan gelen ılımlı haberlerle sakinleşti. Ateşkes ihtimali, arz güvenliğine dair endişeleri azaltırken, küresel piyasalarda brent petrolün varil fiyatındaki düşüşü tetikledi. Uzmanlar, Orta Doğu’daki diplomatik sürecin seyrine göre akaryakıt fiyatlarında yeni hareketlilikler yaşanabileceği konusunda tüketicileri uyarıyor.