Yerli Nepo Baby Ali Sunal’ın Ekranlara Nasıl Adım Attığını Duyunca Çok Şaşıracaksınız!

Ali Sunal bugün özellikle Güldür Güldür Show ile özdeşleşmiş bir isim. Ancak oyuncunun televizyon ve sinema serüveni, programın başlamasından çok daha önceye dayanıyor. Üstelik Ali Sunal'ın sektöre adım attığı dönem, babası Kemal Sunal'ın da kariyerinin devam ettiği yıllara denk geliyor. Bu geçmiş, "nepo baby" kavramının Türkiye'deki en bilinen örneklerinden biri olarak gösterilebilecek ilginç bir hikâye ortaya çıkarıyor. Ali Sunal'ın kamera karşısındaki ilk yıllarına bakıldığındaysa bugün pek hatırlanmayan bir yapım öne çıkıyor.

Ali Sunal'ın İlk Ekran Deneyimi Sandığınızdan Eski

Ali Sunal'ın oyunculuk kariyerindeki en eski kayıtlardan biri 1995 yapımı Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey filmi. Ancak televizyon tarafındaki ilk dikkat çekici deneyimlerinden biri, 1997 yılında yayımlanan Şaban ile Şirin dizisi oldu. Sunal bu yapımda babası Kemal Sunal ile aynı projede yer aldı.

Bu ayrıntı, Ali Sunal'ın daha genç yaşlardan itibaren kamera önünde deneyim kazandığını gösteriyor. Şaban ile Şirin, bugün Ali Sunal denildiğinde akla gelen projelerden biri olmayabilir ancak oyuncunun kariyerinin erken dönemini anlamak açısından önemli bir yere sahip.

Babası Kemal Sunal ile Aynı Filmde Yer Aldı

Ali Sunal'ın kariyerindeki en dikkat çekici erken dönem işlerinden biri de 1999 tarihli Propaganda filmi. Sinan Çetin'in yönettiği yapımda Ali Sunal, babası Kemal Sunal ile birlikte kamera karşısına geçti.

Filmde Mahmut karakterini canlandıran Ali Sunal için bu proje ayrı bir anlam taşıyordu. Çünkü Propaganda, baba-oğulun birlikte rol aldığı tek sinema filmi olarak biliniyor. Kemal Sunal'ın kariyerindeki son dönem yapımlarından olan film, Ali Sunal'ın oyunculuk yolculuğunda da önemli bir basamak oldu.

"Nepo Baby" Tartışmasının Türkiye'deki Karşılığı

"Nepo baby" ifadesi, ailesinin sahip olduğu tanınırlık, bağlantılar veya sektörel konum sayesinde kariyerinde avantaj elde eden kişiler için kullanılıyor. Ali Sunal söz konusu olduğunda bu tartışmanın en belirgin noktası, babasının Türk sinemasının en tanınmış oyuncularından biri olması.

Kemal Sunal'ın kariyeri boyunca 82 sinema filminde rol alması ve Türkiye'de kuşaklar boyunca tanınan bir oyuncu hâline gelmesi, Ali Sunal'ın içinde büyüdüğü sanat çevresinin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Ancak Ali Sunal'ın kariyeri yalnızca babasının ismi üzerinden ilerlemedi. Üniversitede işletme eğitimi aldıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalışarak sahne deneyimi kazandı.

Asıl Büyük Çıkışını En Son Babalar Duyar ile Yaptı

Ali Sunal'ın geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan yapımlardan biri En Son Babalar Duyar oldu. 2002-2003 yılları arasında yayımlanan dizide Mustafa karakterini canlandıran oyuncu, televizyon izleyicisinin dikkatini çekmeye başladı.

Ardından Sayın Bakanım, Benim Annem Bir Melek ve Yaprak Dökümü gibi farklı dizilerde rol aldı. Bu süreçte komedi ağırlıklı karakterlerin yanı sıra farklı türlerdeki yapımlarda da kendisini gösterdi.

Güldür Güldür Show Kariyerinde Yeni Bir Sayfa Açtı

Ali Sunal'ın bugünkü ekran kimliğini oluşturan en önemli projeyse şüphesiz Güldür Güldür Show. 2013 yılında başlayan programda oyuncu kadrosunun yanı sıra sunucu olarak da yer alan Sunal, yıllar içinde programın en bilinen yüzlerinden biri hâline geldi.

Bugün Ali Sunal denildiğinde pek çok kişinin aklına ilk olarak Güldür Güldür Show gelmesinin nedeni de programın uzun soluklu başarısı. Ancak bu noktaya gelene kadar oyuncunun yaklaşık 20 yıla yayılan bir ekran ve tiyatro geçmişi bulunuyor.

Babasının İzinden Gitti Ama Kendi Kariyerini Kurdu

Ali Sunal'ın hikâyesini yalnızca "Kemal Sunal'ın oğlu" üzerinden değerlendirmek eksik kalıyor. Evet, oyunculuğa adım attığı yıllarda babasının şöhretinin önemli bir avantaj sağladığı açık. Özellikle Şaban ile Şirin ve Propaganda gibi yapımlarda Kemal Sunal'la aynı projede yer alması, kariyerinin başlangıcını babasının mirasıyla doğrudan kesiştirdi.

Buna karşılık sonraki yıllarda tiyatro çalışmaları, farklı televizyon dizileri, sinema filmleri ve özellikle Güldür Güldür Show ile kendi ekran kimliğini oluşturdu. Bugün babasının filmleriyle büyüyen izleyicilerin önemli bir bölümü, Ali Sunal'ı artık yalnızca Kemal Sunal'ın oğlu olarak değil, kendi projeleriyle tanınan bir oyuncu ve televizyon yüzü olarak biliyor.