Cenk Eren'in Sağ Ana Damarı Yüzde 99 Tıkalı Çıktı! Doktorların "Nasıl Kriz Geçirmedin?" Sorusuna Şaşırtan Yanıt

Müzik dünyasının ve sahnelerin sevilen ismi Cenk Eren katıldığı bir programda sağlık durumuyla ilgili duyanların kanını donduran bir itirafta bulundu. Geçtiğimiz aylarda ani vefatıyla tüm sanat dünyasını yasa boğan yakın dostu Metin Arolat'ın acı kaybının ardından radikal bir karar alarak rutin kalp kontrolüne gittiğini belirten ünlü şarkıcı hayatının şokunu yaşadı. Hiçbir hastalık belirtisi hissetmemesine rağmen yapılan sanal anjiyo sonucunda sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğunu öğrenen Eren doktorların tepkisini ve ölümden döndüğü o anları tüm açıklığıyla paylaştı.

"Sen Nasıl Kalp Krizi Geçirmedin?"

Sahnelerdeki enerjisiyle tanınan ve günlük hayatında herhangi bir şikayet ya da göğüs ağrısı hissetmediğini vurgulayan Cenk Eren kontrol amaçlı gittiği hastanede doktorların büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti. Sağ ana damarının neredeyse tamamen kapandığı ortaya çıkınca hekimlerin kendisine hemen müdahale ettiğini aktaran usta sanatçı o anları şu sözlerle dile getirdi:

"Sanal anjiyo yapıldı ve sağ ana damarımın yüzde 99 tıkalı olduğu anlaşıldı. Doktorlar bana 'Sen nasıl kalp krizi geçirmedin, buraya nasıl tek başına yürüyerek geldin?' diye sordular. Bu durumdayken hastaneden tek bir adım bile dışarı atamayacağımı söylediler."

Hastaneden ayrılmasına izin verilmeyen ünlü şarkıcıya acil müdahale yapıldı ve tıkalı damarına stent takılarak olası bir felaketin eşiğinden dönüldü.

Metin Arolat'ın Acısı Hayatını Kurtardı

Metin Arolat'ın vefatının kendisi için hayati bir dönüm noktası olduğunu ve adeta hayatını kurtardığını belirten Cenk Eren yaşadığı bu ölümcül tehlikenin ardından tüm yaşam alışkanlıklarını baştan aşağı değiştirdi.

Özellikle yıllardır sürdürdüğü sigara kullanımına son vermek için profesyonel destek aldığını açıklayan ünlü sanatçı süreci bir psikiyatrist yardımıyla atlattığını söyledi. İki yıldır sigarasız bir yaşam sürdüğünü belirten Eren "Hayatımda kendim için aldığım en doğru ve beni en çok mutlu eden karar sigarayı bırakmak oldu" diyerek sevenlerine de sağlıklarına dikkat etmeleri ve rutin kontrollerini aksatmamaları yönünde çağrıda bulundu.