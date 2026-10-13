Ayşegül Aldinç ve Mabel Matiz'den Gökyüzünde Sürpriz Buluşma: "Benim Aşkım Bitmez!"

Ayşegül Aldinç ve Mabel Matiz Antalya dönüşü uçakta karşılaştı! 1,5 saatlik sohbet ve samimi paylaşım sosyal medyayı salladı.

Ayşegül Aldinç ve Mabel Matiz'den Gökyüzünde Sürpriz Buluşma:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-10-2026 12:36

Türk pop müziğinin zamansız sesi Ayşegül Aldinç ile özgün tarzı ve şarkılarıyla milyonları peşinden sürükleyen Mabel Matiz Antalya dönüşü aynı uçakta karşılaşarak hayranlarına tebessüm ettiren sıcak bir sürprize imza attı. Müzik dünyasında daha önce yaptıkları başarılı iş birlikleriyle dikkat çeken ikilinin Antalya yolculuğu sonrası uçakta denk gelmesi kısa sürede unutulmaz bir anıya dönüştü. Karşılaşmanın yaşattığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşan Ayşegül Aldinç'in samimi notu ve doğal halleri magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bir Buçuk Saatlik Yolculuğa Sığan Unutulmaz Sohbet

Antalya dönüşü uçak koltuğunda yan yana gelen iki usta sanatçı, yolculuk boyunca müzikten hayata uzanan samimi bir sohbete daldı. Sosyal medya hesabından Mabel Matiz ile çekilen bir karesini paylaşan Ayşegül Aldinç bir buçuk saat süren bu sohbetin gününe çok özel bir anlam kattığını ifade etti.

Mabel Matiz'in yanında son derece rahat ve makyajsız doğal haliyle poz veren usta sanatçının neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı. Aldinç paylaşımında meslektaşına olan sevgisini ve yakınlığını vurgulayarak takipçilerinin içini ısıtan bir kareye imza attı.

"Sen Biliyorsun Benim Aşkım Bitmez..."

Daha önce Mabel Matiz imzalı "Bir Tek Gördüğüm" şarkısında bir araya gelen ve müzikseverlerden büyük takdir toplayan ikilinin dostluğu bu tesadüfi karşılaşmayla bir kez daha gözler önüne serildi. Ayşegül Aldinç'in paylaşımına eklediği "Sen biliyorsun benim aşkım bitmez…" notu sanatçının ünlü eserine de tatlı bir gönderme olarak yorumlandı.

İki sevilen ismin samimi ve gösterişten uzak bu buluşması kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyada günün en çok konuşulan magazin haberleri arasında yerini aldı.

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