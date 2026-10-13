Özge Gürel 44 Filminin Dev Galası İçin Bakü'de: Şehit Aileleriyle Duygusal Buluşma!

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının en sevilen, yetenekli oyuncularından Özge Gürel kariyerinde altın bir döneme imza atıyor. Başrolünde yer aldığı iki farklı sinema filmiyle aynı dönemde iki ayrı ülkede izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu birbirinden tamamen zıt ve zorlu karakterlerdeki performansıyla adeta parıldıyor. Türkiye'de vizyona giren ve büyük beğeni toplayan Medeni Haller filminin ardından başarılı oyuncu bu kez çekimleri tam bir yıl süren dev prodüksiyon 44 filminin görkemli galası için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Bakü'deki gala gecesinde yaşanan duygu dolu anlar ve şıklık yarışı magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Aynı Anda İki Ayrı Ülkede İki Farklı Rol: Özge Gürel'den Oyunculuk Dersi!

Medeni Haller filminde romantik komedinin neşeli ve yüksek enerjisini beyaz perdeye taşıyarak izleyicilerin beğenisini kazanan Özge Gürel Azerbaycan yapımı 44 filminde ise bambaşka bir kimlikle seyirci karşısına çıkıyor. 15 Ekim'de Azerbaycan genelinde vizyona girmesi beklenen dev yapımda Gürel; savaşın çetin şartları ortasında hayat kurtarmaya çalışırken bir yandan da aşkına sahip çıkmaya çalışan cesur bir hemşire olan Zeynep karakterine hayat veriyor.

Azerbaycan'ın 44 günlük Vatan Savaşı'nı ve tarihi zaferini konu alan bu tarihi projede sergilediği dramatik performans, sinema eleştirmenleri ve gala davetlileri tarafından tam not aldı.

Bakü Galasında Şehit Aileleriyle Duygu Dolu Buluşma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Anar Alakbarov'un senaryosunu kaleme aldığı ve proje danışmanlığını üstlendiği, Bakü Medya Center imzalı 44 filminin galası kentin simge yapılarından Haydar Aliyev Merkezi'nde gerçekleşti. Galanın en özel ve anlamlı anları ise Özge Gürel'in vatan uğruna can veren şehitlerin aileleriyle bir araya geldiği dakikalarda yaşandı. Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen ve gözyaşlarına hakim olamayan güzel oyuncu duygusal anlar yaşadı.

Kırmızı halıda Azerbaycanlı başrol oyuncusu İbrahim Çingiz ile birlikte boy gösteren Özge Gürel Bakülü hayranlarının yoğun ilgisi ve sevgi gösterileriyle karşılaştı. Görkemli gecede başarılı oyuncuyu yalnız bırakmayan oyuncu eşi Serkan Çayoğlu da galaya katılarak eşinin heyecanına ortak oldu. Çiftin kırmızı halıdaki şık ve uyumlu halleri objektiflere yansırken gala gecesi Azerbaycan ve Türk basınında geniş yer buldu.