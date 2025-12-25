Yeni Yılın İlk Kahkahası: D.I.S.C.O. Galasında Ayakta Alkışlandı!

Yeni yılın en iddialı yerli yapımlarından biri olan "D.I.S.C.O.", görkemli bir gala ile izleyiciyle buluştu. Prens dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın hem yazıp hem başrolünü üstlendiği film, aksiyon dolu ajan hikayesini mizahla birleştiriyor.

Galada Ünlüler Geçidi

Düzenlenen galaya sanat dünyasından adeta yıldız yağdı. Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Yiğit Özşener ve İrem Sak gibi isimlerin katıldığı gecede, film bittiğinde salon dakikalarca ayakta alkışlandı. Usta yönetmen Ömer Faruk Sorak’ın imzasını taşıyan yapım, şimdiden "yılın komedisi" olmaya aday gösterildi.

Operasyonun Kaderi Bir "Fön Birincisi"ne Emanet!

Filmin konusu, izleyiciyi hem aksiyona hem de absürt bir maceraya davet ediyor:

Başarısız Ajan: D.I.S.C.O. teşkilatından uzaklaştırma alan Ajan Ertan ( Kerem Özdoğan ), eşiyle tatile gider.

Beklenmedik Ortak: Tatilde yolu "Bandırma Fön Birincisi" Zafer ( Giray Altınok ) ile kesişir.

Mecburi Görev: Zafer, Ertan’ın yarım kalan gizli operasyonunu birlikte bitirmek şartıyla susacağını söyler.

Sürpriz Destek: Eşleri Seda (Yıldız Çağrı Atiksoy) ve Aynur’un (Özge Özacar) operasyona dahil olmasıyla her şey kontrolden çıkar.

Güçlü Oyuncu Kadrosu

Filmin kadrosunda başrollerin yanı sıra Şükrü Özyıldız, İrem Sak, Saygın Soysal ve Devrim Yakut gibi usta isimler yer alıyor. MGX Film ve BG Film ortak yapımı olan "D.I.S.C.O.", yüksek temposuyla dikkat çekiyor.