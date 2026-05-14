Cennetin Çocukları Dizisi De Reyting Kurbanı Oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisi ekrana veda ediyor. Motto Prodüksiyon imzası taşıyan yapım 36. bölümüyle final yapacak. 

Yayın Tarihi : 14-05-2026 16:18



Ayvalık'ta çekilen ve yönetmen koltuğunda Soner Caner’in oturduğu dizinin önümüzdeki sezonda devam edeceği konuşuluyordu. Fakat beklenen olmadı. Cennetin Çocukları için final kararı alındı.


Reytingler Beklentinin Altında Kaldı

Final kararı alınmasının nedeni olarak reytingler gösteriliyor. Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan  Cennetin Çocukları bir türlü beklenen reyting seviyesine ulaşmadı. Bu durumda yapım şirketini final kararı almaya zorladı.


Hikâye ve Başrollerde Değişiklik Yapılmıştı


Cennetin Çocukları sezona güçlü bir giriş yapmıştı. Hatta TRT 1'in en dikkat çeken işleri arasında gösteriliyordu. Fakat yaşanan bazı süreçler yapım ekibini dizinin kadrosunu değiştirmeye itti. Cennetin Çocukları dizisinin ilk başrolü İsmail Hacıoğlu'ydu. Hacıoğlu ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Oyuncu yaptığı bir açıklamayla uyuşturucu kullandığını kabul etti. Yapılan uyuşturucu testleri sonucu da "pozitif" çıktı. Bunun üzerine kanal İsmail Hacıoğlu'nu dizinin kadrosundan çıkardı. 

Bu ayrılığın ardından senaryo ve oyuncu kadrosunda köklü değişikliklere gidildi. Kadın başrol oyuncusu Özgü Kaya da projeden çıkarıldı ve kadroya Burak Serdar Şanal ile Buse Meral dahil edildi. Bu değişiklikle birlikte dizinin örgüsü de değişti.

Reytinglere Kurban Gitti

Başrollerin değişimiyle Ayvalık'taki çekimlere yeni bir soluk getirilmesi hedeflense de, bu hamle beklenen reyting artışını ne yazık ki sağlamadı. Cennetin Çocukları reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi. Bu durum da dizinin sonunu getirdi. 

36. Bölümde Ekrana Veda Edecek

Dizinin son olarak  32. bölümü yayınlandı. Alınan karar doğrultusunda proje, dört bölüm daha ekranda olacak ve ardından final yapacak.

Burak Serdar Şanal ile Buse Meral’in başrolünde yer aldığı yapımın final bölümü şimdiden merak konusu oldu.

