Yasemin Kay Allen’dan Karın Kası Şov: "FBI" Ayrılığı Sonrası Formunun Zirvesinde!

Ekranların asil ve yetenekli ismi Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla adeta nefes kesti. 36 yaşındaki oyuncu, spor salonundan paylaştığı karelerle kusursuz fiziğini gözler önüne sererken, özellikle belirgin karın kasları takipçilerini hayran bıraktı.

Disiplinli Yaşamın Karşılığı

Kariyeri boyunca duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tanınan Yasemin Allen, son dönemde vaktinin büyük bir kısmını spora ayırıyor. Instagram hesabından paylaştığı "fit" kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlarda "Karın kasları gerçek mi?", "Disiplinin adı Yasemin Allen" ve "Yunan heykeli gibi" ifadeleri dikkat çekti.

Erdal Kaya Ayrılığı Sonrası Yeni Sayfa

Yasemin Kay Allen’ın geçtiğimiz yıl eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yaşadığı sürpriz aşk, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin silah poligonlarından paylaştığı iddialı kareler uzun süre konuşulmuş, ancak bu ilişki beklenmedik bir şekilde sonlanmıştı.

Ayrılık sonrası kendisini tamamen işine ve kişisel gelişimine adayan Allen, yaşadığı süreci şu sözlerle değerlendirmişti:

"Her şey olması gerektiği gibi oldu, hayat devam ediyor. Şu an odak noktam kendi sağlığım ve projelerim."

2026 Projeleri Heyecan Veriyor

Şu sıralar hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen senaryoları değerlendiren Allen'ın, 2026 yılı içerisinde global bir dijital platformda yayınlanacak aksiyon ağırlıklı bir projede yer alması bekleniyor. Formda görüntüsü, hayranları tarafından "Yeni rolü için mi hazırlanıyor?" sorularını da beraberinde getirdi.