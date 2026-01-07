Yasemin Kay Allen’dan Karın Kası Şov: "FBI" Ayrılığı Sonrası Formunun Zirvesinde!

Yasemin Kay Allen'ın karın kasları sosyal medyayı salladı! Eski FBI çalışanı Erdal Kaya ile ayrılığı sonrası kendini spora veren güzel oyuncunun fit hali beğeni rekoru kırdı. İşte o kareler...

Yasemin Kay Allen’dan Karın Kası Şov:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-01-2026 10:14

Ekranların asil ve yetenekli ismi Yasemin Kay Allen, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraflarla adeta nefes kesti. 36 yaşındaki oyuncu, spor salonundan paylaştığı karelerle kusursuz fiziğini gözler önüne sererken, özellikle belirgin karın kasları takipçilerini hayran bıraktı.

Disiplinli Yaşamın Karşılığı

Kariyeri boyunca duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tanınan Yasemin Allen, son dönemde vaktinin büyük bir kısmını spora ayırıyor. Instagram hesabından paylaştığı "fit" kareler kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlarda "Karın kasları gerçek mi?", "Disiplinin adı Yasemin Allen" ve "Yunan heykeli gibi" ifadeleri dikkat çekti.

Erdal Kaya Ayrılığı Sonrası Yeni Sayfa

Yasemin Kay Allen’ın geçtiğimiz yıl eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile yaşadığı sürpriz aşk, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İkilinin silah poligonlarından paylaştığı iddialı kareler uzun süre konuşulmuş, ancak bu ilişki beklenmedik bir şekilde sonlanmıştı.

Ayrılık sonrası kendisini tamamen işine ve kişisel gelişimine adayan Allen, yaşadığı süreci şu sözlerle değerlendirmişti:

"Her şey olması gerektiği gibi oldu, hayat devam ediyor. Şu an odak noktam kendi sağlığım ve projelerim."

2026 Projeleri Heyecan Veriyor

Şu sıralar hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen senaryoları değerlendiren Allen'ın, 2026 yılı içerisinde global bir dijital platformda yayınlanacak aksiyon ağırlıklı bir projede yer alması bekleniyor. Formda görüntüsü, hayranları tarafından "Yeni rolü için mi hazırlanıyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

Benzer Haberler
El Ele, Göz Göze! Ceren ve Emir Benderlioğlu Çifti Düşman Çatlattı. El Ele, Göz Göze! Ceren ve Emir Benderlioğlu Çifti Düşman Çatlattı.
Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı! Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
"Davul Gibi Oldum!" Seda Sayan’dan Olay Yaratan Görüntüsüne Samimi İtiraf.
Survivor Berkan’dan Acı Haber: Eşi Lale Onuk Yasa Boğuldu! Survivor Berkan’dan Acı Haber: Eşi Lale Onuk Yasa Boğuldu!
Gizem Karaca’dan Kalpleri Isıtan Paylaşım: Minik Leyla Yaz Büyüyor! Gizem Karaca’dan Kalpleri Isıtan Paylaşım: Minik Leyla Yaz Büyüyor!
Hande Erçel’den Şans Ritüeli! Masanın Altına Girip 12 Üzüm Yediği Anlar Gündem Oldu. Hande Erçel’den Şans Ritüeli! Masanın Altına Girip 12 Üzüm Yediği Anlar Gündem Oldu.
ÇOK OKUNANLAR
Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!
  • 07-01-2026 13:14

Memati’nin Unutulmaz Aşkıydı: Didem Taslan Yıllar Sonra Ortaya Çıktı, Son Hali Görenleri Hayran Bıraktı!

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
  • 05-01-2026 19:24

Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!