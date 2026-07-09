Sosyal Medyada Danla Bilic Çalkantısı! "Dün Dikişim Patladı" Diyerek Duyurdu!

Sosyal medyanın en çok konuşulan, attığı her adımla ve yaptığı her açıklamayla dijital dünyanın nabzını tutan fenomen ismi Danla Bilic takipçilerini hem korkutan hem de ironik tarzıyla güldüren yeni bir paylaşıma imza attı. Yakın zamanda bir operasyon geçiren ve iyileşme sürecinde olan ünlü influencer sağlık durumuyla ilgili beklenmedik bir gelişmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Kendine has çabasız, net ve esprili üslubuyla durumu tiye alan Bilic geçirdiği estetik veya tıbbi operasyon sonrasında dikişlerinin patladığını duyurdu.

Kısa sürede internet dünyasında ve magazin sayfalarında büyük yankı uyandıran bu haberi kişisel hesabı üzerinden yayınlayan başarılı fenomen magazin basınına ve sosyal medya hesaplarına da şu sözlerle net bir göndermede bulundu:

"Dün dikişim patladı. Twitter'a dandik haber girmek isteyen olursa falan aman diyeyim, boş kalmasın."

Sağlık Durumunu Kendi Tarzıyla Tiye Aldı

Dijital platformlarda milyonlarca takipçisi bulunan ve lüks paylaşımlarının yanı sıra dobralığıyla da tanınan Danla Bilic bu can sıkıcı sağlık problemini bile kendi lehine bir mizah malzemesine dönüştürmeyi başardı. Ünlü isim Twitter ve diğer mecralarda hakkında çıkabilecek asılsız ya da abartılı manşetlerin önüne geçmek için haberi ilk elden, en net şekilde duyurmuş oldu. Paylaşımında sergilediği bu umursamaz tavır dijital dünyada dakikalar içinde binlerce beğeni ve "geçmiş olsun" yorumu alarak haftanın en çok konuşulan internet ve magazin manşetleri arasındaki yerini aldı.