Yasemin Allen'den Serenay Sarıkaya güzellemesi

BKM Maximum Uniq Box sahnesinde gerçekleşen ‘Uyduruk Sonlar’ programında Yasemin Şefik, Murat Cemcir ve Yasemin Kay Allen’a yönelttiği ‘Diyelim ki beraber dizide sevgiliyi oynuyorsunuz ve sizi ayıran kişiyi şimdi beraber biz seçsek kim olurdu? Serenay Sarıkaya? Kıvanç Tatlıtuğ?….’ sorusu üzerine Yasemin Kay Allen:

‘Biraz skandal olacak…Serenay diyorum…, seni Serenay için terk ediyorum” cevabı eğlenceli dakikalar yaşattı. Umulmayan bu cevaba karşı Murat Cemcir ‘Yani ben de aynı şeyi yaparım…’ dedi.

Yorumunun ardından Yasemin Şefik ‘Serenay ironik bir karakter hepimiz onun için bırakırız sanırım…’ dedi ve kahkahalarla içinde programa devam edildi. Yasemin Kay Allen ve Serenay Sarıkaya 2017 yılında “Fi” dizisinde beraber kamera karşısına geçmişlerdi.