Yasemin Allen’dan Olay Gönderme: "Bana Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır!"

Yasemin Allen'dan olay yaratan taciz itirafı! Saba Tümer'in programında konuşan Yasemin Allen, sektördeki saygısız isimlere verdiği "tramvay" cevabıyla gündem oldu. İşte o şaşırtan açıklamalar...

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-01-2026 15:27

Usta sanatçı Suna Yıldızoğlu’nun kızı, başarılı oyuncu Yasemin Allen, Saba Tümer’in programında samimi ve bir o kadar da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerinin ilk yıllarına dair yaptığı "tacizvari yaklaşım" itirafı ve verdiği zekice cevap, sosyal medyada günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

"Tramvay Gibiyim: Asılmak Tehlikeli ve Yasaktır"

Sektörde yaşadığı saygısızlıklarla ilgili soruya içtenlikle yanıt veren 36 yaşındaki oyuncu, kariyer basamaklarını tırmanırken karşılaştığı "güç sahibi" erkeklerin yaklaşımlarını ifşa etti:

  •  "İlk başladığım zamanlarda bazı güç sahibi erkeklerin bir takım denemeleri, mesajları, münasebetsiz şeyleri oldu."

  • Bu durumlara sessiz kalmadığını belirten Allen, verdiği cevabı kahkahalarla anlattı: "Taksim'deki tramvaylara olduğu gibi bana da asılmak tehlikeli ve yasaktır" diye mesaj attım.

"Matematik Zekam Sıfır"

Duygusal dünyasına dair de ipuçları veren güzel oyuncu, zeka türü hakkındaki soruya öz eleştiriyle yaklaştı:

"Duygularım çok yoğun olduğu için duygusal zekamı geliştirmek üzerine çok çalışıyorum. Matematik zekam sıfırlarda olduğu için hiç hesap yapamam. O yüzden net olarak duygusal zeka."

Teyzelik Heyecanı ve Annelik Planı

Erkek kardeşinin 5 aylık oğlu Atlas ile teyzelik heyecanı yaşayan Yasemin Allen, anneliğe de yeşil ışık yaktı. Doğru şartlar oluştuğunda ve zamanı geldiğinde çocuk sahibi olmayı çok istediğini belirterek, hayranlarını sevindiren bir mesaj verdi.

