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Yargı’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı dizisi Yargı yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Dizinin ekrana gelecek olan yeni bölümünden Ilgaz ve Ceylin’in karşı karşıya geldiği sahne yayınlandı.

Yargı’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-10-2023 16:02

Geçtiğimiz hafta 3. sezonu başlayan ve her bölümü izleyicileri ekran başına kilitleyen Yargı’nın yayınlanacak 65. bölümünden sahne yayınlandı. Yayınlanan sahnedeki Ilgaz ve Ceylin’in Nil ile ilgili karşı karşıya geldiği anlar hikâyeye dair merakı artırdı.

Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Ferit Kaya, Ayşen Sezerel, Seda Türkmen, Ulvi Kahyaoğlu, Özlem Türkay, Müge Bayramoğlu, Çağla Demir, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli ve Alican Altun Onur Tekin gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

‘Yargı’ merakla beklenen yeni bölümüyle pazar akşamı Kanal D’de!

Ön izleme sahnesi:

 

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