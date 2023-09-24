Yargı yeni sezon oyuncuları kimler? Yargı 64. bölüm saat kaçta

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, üçüncü sezonuna taptaze bir oyuncu kadrosu ile merhaba diyor. İzleyicilerin merakla beklediği Ilgaz ve Ceylin arasındaki mesafeli ilişki, yeni sezonda bir sürü gizemi de beraberinde getiriyor. Yargı'nın yeni sezonda hangi oyuncuların eklendiğini ve kimlerin başrollerde olduğunu sizler için derledik. İşte, Yargı'nın 3. sezon oyuncu kadrosuna dair detaylar...

Yargı 3. Sezon Yeni Oyuncuları

Üçüncü sezona bomba gibi giriş yapacak olan Yargı dizisine; Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel dahil oluyor.

Yargı'da Konuk Oyuncu Sürprizi!

Yargı'nın yeni sezonuna özel bir sürpriz de var! Ünlü sanatçı Funda Arar, dizinin yeni sezonunda konuk oyuncu olarak karşımıza çıkıyor. Funda Arar'ın hangi karakteri canlandıracağı merakla beklenen detaylar arasında. Bu sürpriz, yeni sezonda izleyicileri bekleyen birçok sürprizden sadece biri.

Yargı 3. Sezon Tüm Oyuncu Kadrosu

Dizinin başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu üstleniyor. Bunun yanı sıra kadroda; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Ferit Kaya, Seda Türkmen, Müge Bayramoğlu, Ulvi Kahyaoğlu, Çağla Demir, Alican Altun, Özlem Türay ve Ayşen Sezerel gibi isimler bulunuyor.

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı, yeni sezonuyla izleyenlerine unutulmaz anlar yaşatacak gibi görünüyor. Yeni oyuncular, sürprizler ve heyecan dolu bölümlerle Yargı, bu sezonda da fırtınalar estirmeye devam edecek!

YARGI'nın 64. bölümünde neler yaşanacak?

Ilgaz'ın bulunmadığı dönemlerde, zorluklarla boğuşan ve derin bir üzüntüye kapılan Ceylin, bu karanlık dönemden mucizevi bir şekilde sıyrılmayı başarır. Ancak içinde hala kızgın bir öfke vardır. Öte yandan, fırtınalı bir dönemde sevdiği Ceylin'e destek olmaya çalışan Ilgaz, bu derin aşkın onlara sunduğu sürprizle karşı karşıyadır. Hayatın fırtınalarıyla mücadele ederken, aralarındaki uzaklık artık farklı bir şekilde hissedilir. İkisi arasındaki bu mesafeyi kapatmak için başka bir mucizeye ihtiyaçları vardır.

Bu süreçte, diğer karakterler için de hayatın getirdiği sürprizlerle karşılaşmaktadırlar. İstanbul'un öne çıkan ve enerjik avukatı Yekta Tilmen, kendi sırlarını saklarken etrafını kasıp kavurmaya devam eder. Fırsatları iyi değerlendiren ve ailesini yeni bir yaşam tarzıyla tanıştıran Osman, gerçekte ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduklarını bilmezken, Aylin bu durumdan habersizdir.

Öte yandan, geçmişte yaşadıkları zorlukları geride bırakmak isteyen Gül ve Metin, bu süreçte daha da zorlu sınavlarla karşı karşıya gelirler. Yetişkinliğe adım atmaya çalışırken beklenmedik zorluklarla karşılaşan gençler Çınar, Parla ve Tuğçe'nin hikayeleri de sürprizlerle doludur. Adliye koridorlarındaki yeni yüzler ve gelişen olaylar, gün sonunda herkesi şaşırtan iki ölüm vakasıyla son bulur. Dostluklarla ve düşmanlıklarla dolu, yeni bir döneme tanıklık etmeye hazır mısınız?