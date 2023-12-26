Yargı ve Teşkilat dizisinden üzen haber! Yeni bölüm yayınlanmayacak

Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yargı ve Teşkilat dizisinden üzen haber geldi. Yargı ve Teşkilat dizisinden hayranlarını üzen haber geldi.

Yargı ve Teşkilat dizisinden üzen haber! Yeni bölüm yayınlanmayacak
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-12-2023 20:15

Ekranların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Yargı ve Teşkilat dizisinden üzen haber geldi. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Yargı ve Teşkilat dizisi hayranlarına üzücü haber geldi. Pazar akşamı hem Yargı hem Teşkilat dizisi yeni bölümü yayınlanmayacak. Ancak üzücü haber bunla da geçmiyor.

Yargı dizisi yeni bölümü yok!

Her yılbaşı olduğu gibi bu yılbaşında Yargı dizisi ekranlara gelmeyecek. Kanal D yayın akışına göre 31 Aralık pazar akşamı Yargı dizisi yayınlanmayacak. Kanal D yayın akışında Yargı dizisi yerine Şarkılar Sizi Söyler programı ekrana gelecek. Yargı dizisi yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

Yargı 3 hafta yayınlanmayabilir!

31 Aralık pazar akşamı kesin olarak ekranlara gelmeyecek dizi olan Yargı, yeni bölümü ne zaman yayınlanacak bilinmiyor. Yargı dizisi Kanal D'nin her yıl verdiği yılbaşı tatili verirse yeni bölümü izlemek oldukça uzun bir süre alacak.

Teşkilat dizisinden üzen haber!

TRT 1 ekranlarında yılbaşı ekranı belli oldu.  Teşkilat dizisi yeni bölümü bekleyenlere üzen haber verildi. Pazar akşamı en çok izlenen dizilerinden biri olan Teşkilat dizisi 31 Aralık yeni bölümü yayınlanmayacak. Teşkilat dizisi de tatile girdi.

Teşkilat 3 hafta ekrana gelmeyebilir!

Yargı gibi Teşkilat dizisinden de üzen haber geldi. Teşkilat dizisi bu hafta ekranlara gelmediği gibi ocak arası da verebilir. Teşkilat dizisi yeni bölümü bekleyenler için uzun bir süre ekrana gelmeyebilir.

 

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