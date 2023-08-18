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Yalı Çapkını'nın sete çıkış tarihi belli oldu

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin sete çıkış tarihi belli oldu.

Yalı Çapkını'nın sete çıkış tarihi belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-08-2023 13:48

Türk televizyon dünyasının dikkat çeken yapımlarından biri olan "Yalı Çapkını" dizisinin heyecanla beklenen yeni sezon hazırlıkları büyük bir hızla sürüyor. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi, izleyicilere romantizm ve komedinin harmanlandığı keyifli bir hikaye sunuyor.

Ödüllü yönetmen Erdem Tepegöz'ün "Zeytin Ağacı" dizisinden ayrılmasının ardından görevi devralan Burcu Alptekin, "Yalı Çapkını" dizisinin yeni sezon çalışmalarını hızlandırmış durumda. Ayrıca, deneyimli oyuncular Binnur Kaya ve Tarık Emir Tekin'in de dizinin hikayesine katılmasıyla birlikte, dizinin kadrosu daha da renklenmiş görünüyor.

Heyecanla beklenen yeni sezonun startı için dizinin ekip ve oyuncuları, kostüm provası için bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bu aşamada yapılan hazırlıklarla birlikte dizi, 25 Ağustos Cuma günü sete çıkacak. Dizinin yapımcısı olan OGM Pictures imzası taşıyan bu yapımın, izleyicilere neşe dolu ve duygusal anlar yaşatacağına dair büyük bir beklenti bulunuyor.

"Yalı Çapkını" dizisi, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gibi sevilen oyuncuların performanslarıyla dikkat çekerken, hikayesi ve atmosferiyle de izleyicilerin kalbini kazanmış durumda. Yeni sezonla birlikte nelerin değişeceği ve hangi sürprizlerin beklediği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Dizi severler, 25 Ağustos tarihini sabırsızlıkla bekleyerek, "Yalı Çapkını"nın yeni bölümlerini izlemek için gün saymaya başladı.

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