Yalı Çapkını Pelin’in Dayısı Şehmuz Kimdir?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan "Yalı Çapkını"nda Pelin karakterinin dayısı izleyicilerin merak konusu oldu. Diziye damgasını vuran ve izleyicilerin yakından tanıdığı bir karakter olan Pelin’in dayısı, usta oyuncu Turgut Tunçalp tarafından hayat buluyor.

Yalı Çapkını Şehmuz Kimdir

Dizide Şehmuz karakteri, otoriter ve güçlü duruşuyla dikkat çeken, Pelin’in dayısı olarak karşımıza çıkıyor. Turgut Tunçalp’in canlandırdığı Şehmuz karakteri, ailesiyle birlikte diziye yeni bir soluk getiriyor. Mafyatik bir havaya sahip olan Şehmuz, yanında eşi Aysel, kızı Sinem ve sağ kolu Cemil’le birlikte Yalı Çapkını'nın hikayesine derinlik katıyor.

Turgut Tunçalp Kimdir?

12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya’da dünyaya gelen Turgut Tunçalp, oyunculuk kariyerine birçok başarılı projede yer alarak devam etmiştir. Özel Drama Tiyatro Okulu’nda eğitim alarak profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Tunçalp, bir döneme damga vuran "Merhamet", "Kaçak" ve "Diriliş: Ertuğrul Gazi" gibi dizilerde önemli roller üstlenmiştir.

Turgut Tunçalp’in Kariyeri ve Kişisel Hayatı

Karate bilen ve aktif olarak dövüş sanatlarıyla ilgilenen Tunçalp, aynı zamanda dağcılık ve avcılık gibi aktivitelerle de ilgilenmekte, offroad sporuna büyük bir tutkuyla bağlıdır. Oyunculuk dışında hayallerinden biri de dünya genelinde seyahat ederek ekstrem sporları yapmak ve bunları bir televizyon programında izleyicilerle buluşturmak olan Tunçalp, bu alanda da iddialı.

Evlenip boşanmış olan Turgut Tunçalp’in çocuğu bulunmamaktadır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok farklı karakteri canlandıran ve her rolüyle seyirciye farklı bir tat bırakan Tunçalp, "Yalı Çapkını" dizisindeki Şehmuz karakteriyle de unutulmaz bir iz bırakmayı başarmıştır.