Advert

Yalı Çapkını Pelin’in Dayısı Şehmuz Kimdir?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan "Yalı Çapkını"nda Pelin karakterinin dayısı izleyicilerin merak konusu oldu. Diziye damgasını vuran ve izleyicilerin yakından tanıdığı bir karakter olan Pelin’in dayısı, usta oyuncu Turgut Tunçalp tarafından hayat buluyor.

Yalı Çapkını Pelin’in Dayısı Şehmuz Kimdir?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-11-2023 21:45

Ekranların ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan "Yalı Çapkını"nda Pelin karakterinin dayısı izleyicilerin merak konusu oldu. Diziye damgasını vuran ve izleyicilerin yakından tanıdığı bir karakter olan Pelin’in dayısı, usta oyuncu Turgut Tunçalp tarafından hayat buluyor.

Yalı Çapkını Şehmuz Kimdir

Dizide Şehmuz karakteri, otoriter ve güçlü duruşuyla dikkat çeken, Pelin’in dayısı olarak karşımıza çıkıyor. Turgut Tunçalp’in canlandırdığı Şehmuz karakteri, ailesiyle birlikte diziye yeni bir soluk getiriyor. Mafyatik bir havaya sahip olan Şehmuz, yanında eşi Aysel, kızı Sinem ve sağ kolu Cemil’le birlikte Yalı Çapkını'nın hikayesine derinlik katıyor.

Turgut Tunçalp Kimdir?

12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya’da dünyaya gelen Turgut Tunçalp, oyunculuk kariyerine birçok başarılı projede yer alarak devam etmiştir. Özel Drama Tiyatro Okulu’nda eğitim alarak profesyonel oyunculuk hayatına adım atan Tunçalp, bir döneme damga vuran "Merhamet", "Kaçak" ve "Diriliş: Ertuğrul Gazi" gibi dizilerde önemli roller üstlenmiştir.

Turgut Tunçalp’in Kariyeri ve Kişisel Hayatı

Karate bilen ve aktif olarak dövüş sanatlarıyla ilgilenen Tunçalp, aynı zamanda dağcılık ve avcılık gibi aktivitelerle de ilgilenmekte, offroad sporuna büyük bir tutkuyla bağlıdır. Oyunculuk dışında hayallerinden biri de dünya genelinde seyahat ederek ekstrem sporları yapmak ve bunları bir televizyon programında izleyicilerle buluşturmak olan Tunçalp, bu alanda da iddialı.

Evlenip boşanmış olan Turgut Tunçalp’in çocuğu bulunmamaktadır. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok farklı karakteri canlandıran ve her rolüyle seyirciye farklı bir tat bırakan Tunçalp, "Yalı Çapkını" dizisindeki Şehmuz karakteriyle de unutulmaz bir iz bırakmayı başarmıştır.

Benzer Haberler
2024'te hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek 2024'te hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek
Kasım 2023 Burç Yorumları Astroloji'de Türkiye ve Dünya Gündemi! Kasım 2023 Burç Yorumları Astroloji'de Türkiye ve Dünya Gündemi!
Doğuş kiminle evli, eşi kim? Esra Çömelek kimdir? Doğuş kiminle evli, eşi kim? Esra Çömelek kimdir?
Duyan Koşuyor! Sıfır Araçlarda 200 Bin TL İndirim Duyan Koşuyor! Sıfır Araçlarda 200 Bin TL İndirim
Kooperatif Dolandırıcılığı Nedir, Cezası Ne Kadardır? Kooperatif Dolandırıcılığı Nedir, Cezası Ne Kadardır?
Yalı Çapkını: Ferit'in Sırları ve Çocukları Yalı Çapkını: Ferit'in Sırları ve Çocukları
ÇOK OKUNANLAR
Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk
  • 01-11-2023 10:45

Şükran Ovalı'nın cesur pozlarına eşi Caner Erkin dayanamadı: Aşksın be aşk

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı
  • 02-11-2023 16:37

Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'yı kucakladı sosyal medya yıkıldı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi
  • 03-11-2023 09:05

Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı! Dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesi