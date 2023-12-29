Yalı Çapkını dizisinde deprem! Mert Ramazan Demir ayrılıyor! Afra Saraçoğlu'na yeni partner

Star TV ekranların reyting rekortmeni dizi Yalı Çapkını hayranlarını üzecek haber sosyal medyayı karıştı. Dizinin başrol oyuncusu Mert ramazan Demir diziden ayrılıyor mu? Mert ramazan Demir Yalı Çapkını dizisinden çıkıyor mu?

Mert ramazan Demir diziden çıkacak mı?

Sosyal medyada gündeme bomba gibi düşen iddia da, Yalı Çapkını senaristleri, Mert Ramazan Demir'i dizi kadrosundan çıkarılacağını ve yerine yeni bir imsin katılacağını ifade ettiği yönünde bir haber sonrası sosyal medya karıştı. Televizyon programlarına kadar giden tartışma sonrası Mert Ramazan Demir diziden ayrılacak mı? Yalı Çapkını Mert Ramazan Demir diziden kovuldu mu sorularını beraberinde getirdi.

Sosyal medyayı salladı!

Ekranların en çok izlenen Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programı "Mert ramazan Demir Yalı Çapkı kadrosundan ıkıyor. Afra Saraçoğlu partneri kim olacak" haberi sonrası ortalık karıştı.

Afra ile ayrılmıştı!

Yalı Çapkını dizisinde Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir ile partnerliğe devam etmeme kararı aldığı ve aşk sonrası arkadaşlığın da bozulduğu öğrenildi. Afra Saraçoğlu ya ben ya o demesi sonrası yapımın Afra Saraçoğlu yanında olduğu ve Mert Ramazan demir'in kadrodan çıkartılacağı öğrenildi.

Afra Saraçoğlu'na partner aranıyor mu?

Özellikle Afra Saraçoğlu istemesi nedeniyle ayrılacak iddiaları sonrası Yalı Çapkını dizisinde yeni erkek başrol kim olacak merak ediliyor. Ancak Kızılcık Şerbeti dizisiyle reyting savaşı veren yapım Mert ramazan demir'i ayrılması dizi biter yönünde yorumlanıyor.

Gözler Yapımcı'da

Sosyal medya Yalı Çapkını dizisi yapımcılarına Mert Ramazan Demir ile devam ediyoruz diye açıklama yapın diye baskı yapıyor. Eğer açıklama gelmezse Mert ramazan DEmir ayrılacak haberleri gerçek olacak gibi duruyor.