Advert

Ya Çok Seversen’de aşk rüzgarı esiyor…

Kanal D’nin, yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ı buluşturan Ya Çok Seversen’de aşk rüzgarları esiyor. Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda ikilinin romantik anları dikkat çekerken Ateş’e aşık olan Leyla’nın içinde kaldığı sıkıntılı durumdan nasıl kurtulacağı sorusu ise merakla bekleniyor.

Ya Çok Seversen’de aşk rüzgarı esiyor…
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 17-08-2023 12:31

Türkiye’yle birlikte 20’den fazla ülkede eş zamanlı yayınlanmaya başlayan ve büyük beğeni toplayan, Ay Yapım’ın başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı dizisi ‘Ya Çok Seversen’de Ateş ve Leyla ikilisi aşk rüzgarına tutuluyor. Perşembe akşamı ekrana gelecek yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Leyla’ya duygularını açan Ateş onu daha yakından tanımak isterken bir tarafta çete diğer tarafta Füsun arasında kalan Leyla’yı zorlu bir sürecin beklediğinin sinyalleri veriliyor.

 

Senaryosunu Erdi Işık, Karden Kasaplar, Senem Birlik, Ceyda Aşar’ın birlikte yazdığı ve Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği ‘Ya Çok Seversen’in oyuncu kadrosunda Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan dışında Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebüzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi genç ve usta isimler yer alıyor.

 

‘Ya Çok Seversen’ heyecan dolu yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal D’de...

 

Benzer Haberler
Yabani'nin ilk tanıtımı yayınlandı Yabani'nin ilk tanıtımı yayınlandı
Hilal Altınbilek'in Atatürk dizisi hakkındaki yorumu olay oldu: Hilal Altınbilek'in Atatürk dizisi hakkındaki yorumu olay oldu: "Anlamadım çok fazla"
Özge Özacar'dan yeni anlaşma Özge Özacar'dan yeni anlaşma
Bergüzar Korel’li Kanlı Yayın’a bir flaş transfer daha Bergüzar Korel’li Kanlı Yayın’a bir flaş transfer daha
Usta oyuncu, Yalı Çapkını dizisine katıldı! Usta oyuncu, Yalı Çapkını dizisine katıldı!
Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünden heyecan dolu tanıtım yayınlandı… Ya Çok Seversen dizisinin yeni bölümünden heyecan dolu tanıtım yayınlandı…
ÇOK OKUNANLAR
SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!
  • 12-08-2023 21:27

SGK destekli ödeme: Son dakika 26.580 TL ödeme almak için başvuru yapın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi
  • 11-08-2023 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Günlük 2 paket sigara fiyatına taksitle 2 yıl ertelemeli 5 yıl vadeli faizsiz 150.000 TL kredi müjdesi

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!
  • 13-08-2023 14:21

Parasız kaldım, param bitti demeye paydos! Bu bankadan bir mesaj atın ve 45.000 TL ödeme hesabınıza anında yatsın!

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli
  • 15-08-2023 09:14

Erken emeklilik kapınıza geldi! SGK girişi 1999 2008 arası olanlar erken emekli oluyor! Tek dilekçe yeterli

'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti!
  • 14-08-2023 12:13

'Dolar kuru 42 liraya yükselecek!' dedi ve tarih açıkladı! Vatandaşlar dolar almaya Kapalıçarşı'ya akın etti!