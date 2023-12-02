Vali tepki göstermişti: Bir ilde daha ekmeğe zam

Aralık ayı içinde asgari ücretin belirlenmesi beklenirken, Türkiye genelinde 7 milyondan fazla çalışan, asgari ücretle geçimini sağlayan vatandaşlar ücret artışını beklerken, aynı zamanda maaşlar yükselse dahi yaşanan ekonomik sıkıntılar ve maliyet artışları endişe yaratıyor.

Van'da asgari ücret artışı beklentisi dahi olmadan, ekmek fiyatlarına zam geldi. 5 ay önce temmuz ayında zammın yapıldığı ekmek fiyatlarına bir artış daha geldi.

Van'da 6 TL'den satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 7 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, 7,5 TL'den satılan çörek fiyatı da 10 TL oldu.

Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odası Başkanı Sabri Işık, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, ekmeğin maliyetinin arttığını, maya, un, elektrik ve doğalgaza gelen zamların ekmeğe yansıdığını belirterek, pazartesi gününden itibaren somun ekmeğin 7 TL, çöreğin ise 10 TL olarak satılacağını açıkladı. Işık ayrıca, yılbaşından sonra ekmeğe tekrar zam yapılacağını ifade etti.



İSTANBUL VALİSİ GÜL TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan, İstanbul Valisi Davut Gül, ekmek fiyatlarındaki değişkenliğe tepki göstermiş ve Tarım İl Müdürlüğü ile belediyeleri fiyat denetimi yapmaya davet etmişti. Vali Gül, İstanbul'da ekmek satış fiyatının 6.50 TL olduğunu belirterek, bazı yerlerde 9 lira, 10 lira gibi yüksek fiyatlarla ekmek satışı yapıldığını ifade etmişti.