Vakıfbank duyurdu, 40.000 TL Ödenecek, 36 ay vadeye kadar hızlı ödeme

VakıfBank, düşük faizli kredi kampanyası duyurdu. Vakıfbank ihtiyaç kredisi almak için başvuru yapacak olan kişilere hemen aynı gün içinde destek verilecektir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için şartlara uygun olan kişilere, Hemen aynı gün içinde 40.000 TL ödeme verecek.

Vakıfbank, ihtiyaç kredisi başvurusu, 40.000 TL olarak hemen hesaba yatacak ve nakit kredi olarak kullanacaksınız. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için, aynı gün içinde destek verilecek ve bu destek ile hemen 36 ay vadeye kadar kredi ödemesi verilmektedir.

Vakıfbank, kredi politikası uygun olan 18 yaş üzeri herkes, başvuru şartlarına uygun olarak, hemen aynı gün içinde değerlendirme yapmaktadır. Düşük faizli kredi için, 5 dakika içinde sonuç almak istiyorsanız, başvuru yapacak olan kişilere, Vakıfbank mobil uygulaması destek verir. Banka hesabı olan ve internet bankacılığı şifresi oluşturulan kişiler, 40.000 TL kredi başvurusu 7 gün 24 saat yapabilecek.

Başvuru şartlarına uygun olan kişiler, 3 ay ertelemeli olarak yeni kredi ödemesi alabileceklerdir. Emekli ve sigortalı olarak çalışan kişiler, bu kredilerden yararlanacaktır.