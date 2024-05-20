SSK-SGK-BAĞKUR Ve EYT Emeklisine Müjde! Ödemeler Erkene Alındı! Bayram Erken GELECEK!

SSK-SGK-BAĞKUR Ve EYT Emeklisine Müjde! Ödemeler Erkene Alındı! Bayram Erken GELECEK!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2024 23:11

Emekliler ve sosyal destekten faydalananlar için bayram ikramiyeleri her sene büyük bir beklentiyle karşılanıyor. Bu yılın heyecan verici haberine göre, emekli bayram ikramiyeleri 3.000 liraya yükseldi! Ancak her zamanki gibi, asıl merak edilen konu ikramiyelerin ne zaman yatacağı. İşte, beklenen tarihler ve detaylar...

Ödeme Tarihleri ve Beklentiler:

Ramazan Bayramı'na geri sayım başlarken, emekliler ve sosyal destek alanlar, ikramiyelerin ödeneceği tarihleri merakla bekliyorlar. Geçtiğimiz yılın verilerine dayanarak, ikramiyelerin bayramdan bir hafta önce ödenmesi bekleniyor. Ancak, net bir tarih henüz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmadı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemeleri 2 Nisan'da başlamıştı. Kurban Bayramı için ise bu tarih, bayramın ilk günü olan 16 Haziran'a denk geliyor. Dolayısıyla, ikramiye ödemelerinin yine bayramdan bir hafta önce, yani tahminen 9 Haziran'dan itibaren başlaması bekleniyor. Ancak, resmi duyuru yapılmadığı sürece bu bir tahminden öteye gitmiyor.

Emekli Bayram İkramiyesi Şartları:

Emekli bayram ikramiyeleri, belirli şartları sağlayan kişilere veriliyor. Bu şartları sağlayanlar şunlardır:

1. Emekli Maaşı Alanlar: Çalışma hayatını tamamlayarak emekli olanlar. 2. Dul ve Yetim Maaşı Alanlar: Sigortalı bir kişinin vefatı sonucu eşine veya çocuklarına ödenen maaşlar. 3. 65 Yaş (Yaşlılık) Parası Alanlar: Yaşlılık maaşı alan kişiler. 4. Şampiyon Sporcular: Spor müsabakalarında dereceye giren sporcular. 5. Vazife Malullüğü Aylığı Alanlar: Görevleri sırasında malul olan kişilere ödenen aylıklar. 6. Güvenlik Korucuları: Devletin güvenliğini sağlamak üzere görev yapan kişiler. 7. Terörden Zarar Gören Sivil Vatandaşlar: Terör olayları nedeniyle zarar gören siviller. 8. Muharip Gaziler: Savaşlarda aktif rol alan ve yaralanan askerler. 9. Şehit Yakınları: Şehit olan askerlerin yakınları.

Dul ve Yetim Maaşı Alanlar İçin Özel Durumlar:

Dul ve yetim maaşı alanlar için ikramiye ödemeleri özel bir düzene tabi. Eğer vefat eden sigortalının çocuğu varsa, eşine %50 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklara ise %25 hisse oranında yetim maaşı veriliyor. Ancak eğer vefat eden sigortalının çocuğu yoksa, ödeme %75'e yükseliyor. Bu ödemeler, emekli bayram ikramiyelerinde de aynı hisse oranlarına göre yapılacak.

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