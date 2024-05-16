Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?

Netflix'in yeni dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti", Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı bir yapım. Ancak dizinin yayınlanmasının ardından Sarıkaya'nın saçları uzun süre konuşuldu.

Dizi yayınlandıktan sonra özellikle Sarıkaya'nın karakteri Leyla Taylan'ın saçları sosyal medyada dikkat çekti. Kısa saçlara sahip olan Leyla karakteriyle ilgili ilk başta saçlarını kestirdiği yorumları yapıldı. Ancak dizinin ilerleyen bölümlerinde, karakterin saçlarının arka kısmındaki tuhaf görüntü, saçların peruk olabileceği iddialarını güçlendirdi.

Ünlü oyuncunun saçlarıyla ilgili spekülasyonlar günlerce devam ederken, bir sosyal medya kullanıcısı bu konuda bir yorum yaptı. Sarıkaya'nın saçlarının peruk olmadığını savunan kişi, Leyla karakterinin rüyasında Cem'i gördüğü sahnenin çekildiği sırada saçların doğal olduğunu öne sürdü.