Survivor All Star'da beklenmedik veda

Düellonun ilk turunda Nagihan, Hilmi Cem'e karşı 5-1 kaybetti. Özgür ise Merve Aydın'ı 5-2 mağlup etti. Düellonun final turunda Merve'ye 5-0 yenilen Nagihan Karadere, adaya veda etmek zorunda kaldı. Talihsiz bir şekilde sakat olarak düelloya çıkmak zorunda kalan arkadaşlarına üzülen Merve Aydın ve Nefise Karatay gözyaşlarını tutamadı.





Düello'da elenen Nagihan, "Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim, her şeye rağmen iyi ki burada kalmışım. Çok zor şeyler yaşadım gerçekten. Benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü her şey burada. Mentalim çok kuvvetlidir ama mental olarakta gerçekten bittim. Savaşmak, gideceksem de böyle gitmek istedim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için. "dedi.