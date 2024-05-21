EMEKLİYE 21 MAYIS Sonrasında Maaşlar Zamlı Yatacak!

EMEKLİYE 21 MAYIS Sonrasında Maaşlar Zamlı Yatacak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-05-2024 00:11

Milyonlarca emekli ve hak sahibi için merakla beklenen haber nihayet geldi! Emekli maaşlarında yapılan zamlarla ilgili son gelişmeleri ve ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek için sabırsızlanan herkes için bu makaleyi hazırladık. Emeklilik dünyasında heyecanla beklenen güncellemeler ve ödeme takvimleriyle ilgili detayları öğrenmek için okumaya devam edin.

Emekli Maaşı Ödeme Takvimi

Geçtiğimiz aylarda açıklanan emekli maaşı zammı, emeklilerin ve hak sahiplerinin yüzünü güldürdü. Enflasyon farkının üzerine eklenen 5 puanlık artışla emekli maaşları yüzde 42,60'a çıkarıldı. Bu güncellemeden SSK, BAĞKUR ve tarım emeklileri olmak üzere geniş bir kesim faydalanacak. Ancak, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir diğer konu, bu zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı.

Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, geçmiş yıllarda olduğu gibi maaşların bayram öncesinde ödenmesi bekleniyor. Bu durumda, emekli maaşlarının yatırılacağı tarihi öğrenmek için takipte kalmak önemli.

SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri

SSK emeklileri için ödeme tarihleri tahsis numaralarına göre belirleniyor. Tahsis numarasının son rakamına göre aşağıdaki takvime göre ödemeler yapılacak:

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ise ayın 26'sında zamlı maaşlarını alacaklar.

BAĞKUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri

BAĞKUR emeklileri için ödeme takvimi de tahsis numaralarına göre belirleniyor. İşte BAĞKUR emekli maaşlarının ödeme tarihleri:

  • Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
  • Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar ayın 26'sında,
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar ise her ayın 28'inde zamlı emekli maaşlarını alacaklar.
Benzer Haberler
SSK-SGK-BAĞKUR Ve EYT Emeklisine Müjde! Ödemeler Erkene Alındı! Bayram Erken GELECEK! SSK-SGK-BAĞKUR Ve EYT Emeklisine Müjde! Ödemeler Erkene Alındı! Bayram Erken GELECEK!
SGK DESTEK AÇIKLADI! Emeklilere Müjdeler Geldi! Bu Yaz Boyunca Refah Destek Paketi Verilecek! SGK DESTEK AÇIKLADI! Emeklilere Müjdeler Geldi! Bu Yaz Boyunca Refah Destek Paketi Verilecek!
TAKVİM BELLİ OLDU! Emekli Maaşları ve İkramiyeler Ne Zaman Yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! TAKVİM BELLİ OLDU! Emekli Maaşları ve İkramiyeler Ne Zaman Yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı!
MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE! Bayram İkramiyeleri ZAMLI Olarak Erken Yatacak! MİLYONLARCA EMEKLİYE MÜJDE! Bayram İkramiyeleri ZAMLI Olarak Erken Yatacak!
ZİRAAT BANKASI Banka Hesabı, Bankamatik Kartı, Kredi Kartı Olanlar Dikkat! 50.000 TL Hesabınıza Gönderiliyor! ZİRAAT BANKASI Banka Hesabı, Bankamatik Kartı, Kredi Kartı Olanlar Dikkat! 50.000 TL Hesabınıza Gönderiliyor!
15 Milyon 983 Bin Emekli İçin Son KARAR! Emekli Maaşlarına Ek 10.000 TL Ödeme! 15 Milyon 983 Bin Emekli İçin Son KARAR! Emekli Maaşlarına Ek 10.000 TL Ödeme!
ÇOK OKUNANLAR
Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı
  • 16-05-2024 08:43

Selin Şekerci ve Çağatay Ulusoy'un dansı sosyal medyayı salladı

Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?
  • 16-05-2024 19:23

Serenay Sarıkaya'nın saçları gündemde; Peruk mu kullanıyor?

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!
  • 14-05-2024 10:57

Kızıl Goncalar'da sezon finali öncesi 2 bomba ayrılık!

Eda Ece kızı Mina'yı paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı
  • 16-05-2024 19:28

Eda Ece kızı Mina'yı paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı

Murat Boz, Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadı mı? İlk kez açıkladı
  • 17-05-2024 10:52

Murat Boz, Tuba Büyüküstün'le aşk yaşadı mı? İlk kez açıkladı