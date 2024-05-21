EMEKLİYE 21 MAYIS Sonrasında Maaşlar Zamlı Yatacak!

Milyonlarca emekli ve hak sahibi için merakla beklenen haber nihayet geldi! Emekli maaşlarında yapılan zamlarla ilgili son gelişmeleri ve ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek için sabırsızlanan herkes için bu makaleyi hazırladık. Emeklilik dünyasında heyecanla beklenen güncellemeler ve ödeme takvimleriyle ilgili detayları öğrenmek için okumaya devam edin.

Emekli Maaşı Ödeme Takvimi

Geçtiğimiz aylarda açıklanan emekli maaşı zammı, emeklilerin ve hak sahiplerinin yüzünü güldürdü. Enflasyon farkının üzerine eklenen 5 puanlık artışla emekli maaşları yüzde 42,60'a çıkarıldı. Bu güncellemeden SSK, BAĞKUR ve tarım emeklileri olmak üzere geniş bir kesim faydalanacak. Ancak, milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir diğer konu, bu zamlı maaşların ne zaman hesaplara yatırılacağı.

Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri

Resmi açıklamalar henüz yapılmamış olsa da, geçmiş yıllarda olduğu gibi maaşların bayram öncesinde ödenmesi bekleniyor. Bu durumda, emekli maaşlarının yatırılacağı tarihi öğrenmek için takipte kalmak önemli.

SSK Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri

SSK emeklileri için ödeme tarihleri tahsis numaralarına göre belirleniyor. Tahsis numarasının son rakamına göre aşağıdaki takvime göre ödemeler yapılacak:

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ise ayın 26'sında zamlı maaşlarını alacaklar.

BAĞKUR Emekli Maaşları Ödeme Tarihleri

BAĞKUR emeklileri için ödeme takvimi de tahsis numaralarına göre belirleniyor. İşte BAĞKUR emekli maaşlarının ödeme tarihleri: