Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Kanal D’nin sevilen dizisi **‘Uzak Şehir’**deki Şahin karakteriyle büyük bir hayran kitlesi edinen Alper Çankaya, oyunculuk serüvenine ve karakter yaratma sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu. Sober Dijital’e konuşan başarılı oyuncu, her rolün kendi kişisel gelişimine bir tuğla koyduğunu belirtti.

"Karakterlerim Bana Sarılmayı Öğretti"

Oyunculuğu bir keşif alanı olarak gören Çankaya, canlandırdığı rollerin kendisine kattıklarını şu sözlerle ifade etti:

Dişi Karakter Vurgusu: "Hep çok dişi karakterler oynadım. Kimisinde daha rahat gülmeyi, kimisinde birine sarılırken daha konforlu hissetmeyi öğrendim."

Özgünlük Çabası: 'Uzak Şehir'in fenomen karakteri Şahin hakkında, "Elinden geldiğince özgün bir karakter yaratmaya çalışıyorum," diyerek rolüne verdiği emeği vurguladı.

"Ağlama Sahneleri Beni Zorluyor"

Dizideki duygusal performansıyla izleyiciden tam not alan Alper Çankaya, sanılanın aksine gözyaşı dökmenin kendisi için oldukça güç olduğunu itiraf etti:

"Ağlamak benim için çok kolay değil. Çünkü kendi hayatımda bu tarz duyguları dışa vuran bir insan değilim. O yüzden bu benim için zorlayıcı bir duygu oluyor."

Mardin-İstanbul Özlemi

Çekimleri Mardin’in büyüleyici atmosferinde devam eden dizi için yoğun bir tempoda çalışan Çankaya, İstanbul’a dair özlemini de dile getirdi. Mardin’de set dışında sosyalleşme imkanının kısıtlı olduğunu belirten oyuncu, "İstanbul’da sosyalleşmeyi özlüyorum, çünkü orada böyle bir fırsatımız olmuyor," dedi.