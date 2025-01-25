Usta oyuncu, “Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisine katıldı

“Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” Dizisine Sumru Yavrucuk Katıldı

Usta oyuncu, “Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisine katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-01-2025 12:00

Salı akşamlarının sevilen dizisi “Bahar Kalbini Dinlemeye Var Mısın?”, Bolu Kartalkaya’da yaşanan korkunç yangın nedeniyle geçtiğimiz hafta ekranlara ara vermişti. Deniz Akçay’ın kaleminden çıkan ve başarılı yönetmen Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizi, MF Yapım’ın patroniçesi Asena Bülbüloğlu’nun yapımcılığında seyircilerle buluşmaya devam ediyor.

Kadın enerjisinin güçlü bir şekilde hissedildiği diziye, usta oyuncu Sumru Yavrucuk dahil oldu. “Tatavlada Son Dans” adlı tiyatro oyunundaki performansıyla da adından söz ettiren Yavrucuk, dizide Timur’un (Mehmet Yılmaz Ak) halası Leyla karakterine hayat verecek.

Sumru Yavrucuk’un katılımıyla daha da güçlenen kadro, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı. Dizi, karakter derinlikleri ve sürükleyici hikayesiyle Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

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