Usta Oyuncu Arif Erkin Hayatını Kaybetti

Bir dönemin unutulmaz dizisi Yabancı Damat’ta canlandırdığı Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hayatını kaybetti. Türk tiyatrosu ve televizyonunun önemli isimlerinden biri olan Erkin, geçen ay 90. yaşını kutlamıştı.

Türk Dizi Tarihinde İz Bıraktı

Sanat hayatına tiyatro sahnelerinde başlayan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, hem oyuncu hem de mimar kimliğiyle tanınıyordu. Uzun kariyerinde sayısız dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan Erkin, özellikle “Yabancı Damat” dizisindeki Memik Dede karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Bu karakter, yalnızca Türkiye’de değil, dizinin Yunanistan’da yayınlandığı dönemde de büyük ilgi görmüştü. Güzelbeyoğlu’nun samimi oyunculuğu ve sıcak tavırları, iki ülke izleyicisinin de gönlünde taht kurdu.

90. Yaşını Kutlamıştı

Usta oyuncu, geçtiğimiz ay 90. yaş gününü dostlarıyla birlikte kutlamıştı. Sağlığı bir süredir dikkatle takip edilen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, bu sabah hayata gözlerini yumdu. Sevenlerini derin bir üzüntüye boğan ölüm haberi, sanat camiasında büyük yankı uyandırdı.

Sanat Dünyasından Taziye Mesajları

Arif Erkin’in vefat haberinin ardından birçok ünlü isim sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı. Sanatçılar, “Gerçek bir duayenimizi kaybettik” ve “Memik Dede’mizi unutmayacağız” ifadeleriyle üzüntülerini dile getirdi. Usta oyuncunun cenaze töreniyle ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.