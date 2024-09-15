Uraz Kaygılaroğlu, tiyatro sahnesindeki öpüşme anlarıyla ilgili ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda rol aldığı “Aşık Shakespeare” adlı tiyatro oyununun provalarında erkek rol arkadaşıyla dudak dudağa görüntülenmesiyle çok konuşulmuştu. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bazı kesimler tarafından eleştirilen Kaygılaroğlu, oyunculuğunu savunanlar tarafından da destek görmüştü.

Şu ana kadar bu konu hakkında sessiz kalan ünlü oyuncu, sonunda sahnedeki öpüşme anlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaygılaroğlu, yaptığı açıklamada, "Oyunculuk yapıyoruz. Kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemi oynuyorduk. Başka bir işte de katili oynuyorsun, birini öldürüyorsun, hoşuna gitmeyecek şeyleri de oynayabiliyorsun" diyerek profesyonelliğine vurgu yaptı.

Kaygılaroğlu'nun bu açıklaması, oyunculuk mesleği hakkında önemli bir mesaj verirken, sanatın sınırlarının da tartışılmasına neden oldu.