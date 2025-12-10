Uraz Kaygılaroğlu, Eski Eşi Melis İşiten’i Programında Ağırladı: "Boşanma Bana İyi Geldi"

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, YouTube programında eski eşi Melis İşiten’i konuk etti. İşiten, boşanma kararı için "Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi" diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yayın Tarihi : 10-12-2025 11:30

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında nikâh masasına oturduğu ve 2019 yılında boşandığı meslektaşı eski eşi Melis İşiten’i, YouTube programında konuk etti. Çift, boşanmalarına rağmen kızları Ada için arkadaşça iletişimlerini korumayı başarmıştı.

Programda yaşanan en dikkat çekici an, Kaygılaroğlu'nun eski eşine yönelttiği samimi bir soru oldu.

"Boşanma Bana İyi Geldi"

Uraz Kaygılaroğlu'nun, Melis İşiten'e, "Boşanma size yaradı diyebilir miyiz?" sorusunu sorması üzerine İşiten'den beklenmedik ve çarpıcı bir yanıt geldi:

"Hayatta aldığım en doğru kararlardan biriydi, bana iyi geldi."

Melis İşiten’in boşanma sürecine dair yaptığı bu açık yürekli itiraf, ikilinin evliliklerini sonlandırma kararının her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğurduğunu gösterdi. Çift, kızları Ada'nın mutluluğu için dostça ilişkilerini sürdürmeye devam ediyor.

