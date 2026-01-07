Ünlüler Akın Etti! Kardeş Takımı 3 Filmine Dev Gala

‘Kardeş Takımı’ Serisi Muhteşem Bir Finalle Veda Ediyor!

Çocukların ve ailelerin sevgilisi haline gelen fenomen serinin son halkası ‘Kardeş Takımı 3’, 6 Ocak Salı akşamı Paribu Cineverse Kanyon’da düzenlenen görkemli bir galayla izleyiciye "merhaba" dedi. TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımı olan film, coşku dolu gala atmosferinin ardından 9 Ocak Cuma günü tüm Türkiye’de sinemalarda olacak.

Galada Yıldızlar Geçidi

Sinema ve medya dünyasının akın ettiği gecede renkli görüntüler kaydedildi. Galaya katılarak ekibe destek veren isimler arasında; İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Anıl Altan, Yekta Kopan, Varol Yaşaroğlu ve Mehmet Aykaç gibi ünlü simalar yer aldı.

Ekip Ne Dedi? "Her Bitiş Yeni Bir Başlangıçtır"

Gösterim öncesi basın karşısına çıkan film ekibi, bir seriyi bitirmenin hem hüznünü hem de gururunu yaşadı:

Bedran Güzel (Yönetmen): "Serinin son filmindeyiz. Her filmde çıtayı yukarı taşıdık. Bu bir final filmi ama her bitiş yeni bir başlangıç demektir. Tüm ekibe ve oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum."

Ceyda Kasabalı - Fırat Albayram: "Çok heyecanlıyız. Bu kalabalığı görmek harika. Umarız herkes filmi beğenir."

Çağan Efe Ak: "Birlikte çok güzel üç film çektik. Bu maceranın içinde olduğum için çok mutluyum."

Berat Efe Parlar: "İkinci filmde dahil olduğum bu ekipte artık aileden biri oldum. Sette bizimle ter döken herkese teşekkürler."

Zaman Yolculuğu Başlıyor: Filmin Konusu

Serinin final filminde macera dozajı iyice artıyor! Takım ruhu ve aile bağlarını odağına alan Kardeş Takımı 3, izleyiciyi geçmiş ile gelecek arasında sürükleyici ve mizah dolu bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Hem çocukları hem de büyükleri eğlendirecek bu sıra dışı serüven, serinin hayranları için unutulmaz bir veda vaat ediyor.

Takvimlerinizi Ayarlayın: Macera dolu büyük final 9 Ocak'ta beyaz perdede!