Ünlü sanatçı Ece Seçkin Hastalığını Açıkladı

Ece Seçkin, uzun süren sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik merak edilen sorulara yanıt veren ünlü şarkıcı, “Yaklaşık yedi ay boyunca zor günler geçirdim. Ancak doğru tedavi sonucunda şu an daha iyiyim” dedi.

Sabah TV'nin Senem Aydın'ın programına katılan Ece Seçkin, 21 Ekim'de gerçekleşecek olan İstanbul konseri öncesinde hayranlarının sorularını içtenlikle cevapladı. Seçkin, yaşadığı "İdiyopatik kronik alerji" hastalığını ve bu süreçte neler yaşadığını anlattı.

Zorlu Sağlık Mücadelesi

Seçkin, konuşmasında şunları söyledi: "İdiyopatik kronik alerji nedeniyle iki yıl boyunca zorlandım. Hastalığımın tam olarak ne olduğunu anlamakta zorlandık ve bu nedenle doğru tedaviye geç başladık. Ancak doktorumuzun doğru teşhis koymasıyla yaşam kalitem arttı. Son iki aydır hastanede kalmamı gerektiren bir durum yaşamadım. Bu süreçte bana destek olan herkese minnettarım."

Sağlık Yolculuğu Uzun Sürdü

Sanatçı, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşmadığına dikkat çekerek, "Sağlık sorunlarım uzun sürdü ve o dönemde yaşadıklarımı paylaşmadım. Belki paylaşsaydım, aldığım destekle daha çabuk iyileşirdim. Şimdi anlıyorum ki, herkesin bana verdiği destekle daha hızlı iyileştim. Şu anda iyi hissediyorum ve sağlıkla ilgili sorunlarımı aştık." şeklinde konuştu.