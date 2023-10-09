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Ünlü sanatçı Ece Seçkin Hastalığını Açıkladı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yaşadığı sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulundu ve destekleyen hayranlarına teşekkür etti. Ece Seçkin'in hastalığı idiyopatik kronik alerji nedir, belirtileri neler? İdiyopatik kronik alerji tedavisi var mı?

Ünlü sanatçı Ece Seçkin Hastalığını Açıkladı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-10-2023 00:04

Ece Seçkin, uzun süren sağlık sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik merak edilen sorulara yanıt veren ünlü şarkıcı, “Yaklaşık yedi ay boyunca zor günler geçirdim. Ancak doğru tedavi sonucunda şu an daha iyiyim” dedi.

Sabah TV'nin Senem Aydın'ın programına katılan Ece Seçkin, 21 Ekim'de gerçekleşecek olan İstanbul konseri öncesinde hayranlarının sorularını içtenlikle cevapladı. Seçkin, yaşadığı "İdiyopatik kronik alerji" hastalığını ve bu süreçte neler yaşadığını anlattı.

Zorlu Sağlık Mücadelesi

Seçkin, konuşmasında şunları söyledi: "İdiyopatik kronik alerji nedeniyle iki yıl boyunca zorlandım. Hastalığımın tam olarak ne olduğunu anlamakta zorlandık ve bu nedenle doğru tedaviye geç başladık. Ancak doktorumuzun doğru teşhis koymasıyla yaşam kalitem arttı. Son iki aydır hastanede kalmamı gerektiren bir durum yaşamadım. Bu süreçte bana destek olan herkese minnettarım."

Sağlık Yolculuğu Uzun Sürdü

Sanatçı, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden paylaşmadığına dikkat çekerek, "Sağlık sorunlarım uzun sürdü ve o dönemde yaşadıklarımı paylaşmadım. Belki paylaşsaydım, aldığım destekle daha çabuk iyileşirdim. Şimdi anlıyorum ki, herkesin bana verdiği destekle daha hızlı iyileştim. Şu anda iyi hissediyorum ve sağlıkla ilgili sorunlarımı aştık." şeklinde konuştu.

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