Sezen Aksu'dan Seda Sayan'a Olay Yaratan Çorap Hediyesi!

Müzik dünyasının iki dev ismi sahnelerden yükselen sıcacık bir dostluk hikayesiyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü sanatçı Seda Sayan müzikseverlerle buluştuğu son sahnesinde yakın dostu Sezen Aksu ile ilgili çok samimi açıklamalarda bulundu. Başarılı yorumcu usta sanatçının kendisine gönderdiği özel bir hediyeyi sahnede izleyicileriyle paylaştı zaten. Yoğun geçen çalışma takvimi kapsamında Akdeniz turnesine çıkan pop müziğin güçlü sesi bayram döneminde de boş durmayarak Mersin'deki lüks bir otelde sahne aldı. Salonu hıncahınç dolduran dinleyiciler Sayan'ın şarkılarıyla coşarken ünlü sanatçı şarkı aralarında hayranlarıyla keyifli bir sohbete girişmeyi de ihmal etmedi.

Sezen Aksu'nun Çorap Hediyesi Geceye Damga Vurdu

Ünlü isim konser kıyafetini tamamlayan çorap tercihinin arkasındaki o gizli ve tatlı hikayeyi dinleyicilerine tek tek anlattı. Meğer "Minik Serçe" Sezen Aksu sahnede şık durması amacıyla Seda Sayan'a özel bir çorap armağan etmiş. Bu jest karşısında çok mutlu olan ünlü sanatçı sahnede mikrofonu eline alarak "Bugün sahnede sadece bir kişi değiliz iki kişiyiz aslında. Sezen Aksu'nun hediyesi olan bu çorapla sahnedeyim. Sezen de çorap kadınıymış. Ben çorap kadınıyım kardeşim; sen seversin sevmezsin orası beni hiç ilgilendirmez" diyerek içini döktü. Sayan'ın bu her zamanki esprili ve dobra açıklamaları salonu dolduran yüzlerce kişiyi kahkahaya boğdu haliyle.

Çukurova Gelini Seda Sayan

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sahnede bambaşka bir sıcaklık rüzgarı esti. Ünlü şarkıcı kendisini ön sıralardan hayranlıkla izleyen kayınvalidesine ve kayınpederine teşekkürlerini sundu. Aile ilişkilerine dair özel detaylar veren popçu eşinin ailesini ne kadar çok sevdiğini dile getirdi. Eşi Çağlar Ökten'e olan aşkını hayranlarıyla paylaşan ünlü sanatçı Tarsuslu olan eşinden ötürü kendisini artık bir "Çukurova gelini" olarak kabul ettiğini ilan etti. Sayan'ın neşeyle "Kocam köylüyüm" demesi ise Mersin sahnesindeki coşkuyu ikiye katladı diyebiliriz.