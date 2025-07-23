Ünlü Çiftin Tatil Kaçamağı: Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan Aşk Kareleri

Ebru Şahin ve Cedi Osman, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor. 2023 yılında dünyaevine giren ünlü çift, aşk dolu kareleri ve keyifli anlarıyla sosyal medyada gündem yaratıyor. Son olarak İzmir Çeşme’de tatil yapan Şahin, romantik paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Costa Brava’dan Çeşme’ye Tatil Rotası

Geçtiğimiz haftalarda İspanya’nın sahil şeridi Costa Brava’da tatil yapan çift, renkli karelerini sosyal medyada paylaşmıştı. Şimdi ise gözde tatil destinasyonlarından Çeşme’de olan ünlü oyuncu, deniz ve güneşin tadını çıkarıyor. Eşi Cedi Osman ile birlikte pozlar veren Şahin, doğal güzelliği ve enerjik halleriyle beğeni topluyor.

Sosyal Medyada Romantik Paylaşımlar

Ebru Şahin, tatilden paylaştığı aşk dolu karelerle adından söz ettiriyor. Özellikle Cedi Osman’la verdiği romantik pozlar, sosyal medya kullanıcılarından binlerce beğeni ve yorum alıyor. Mutluluk pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Şahin, tatil enerjisini takipçileriyle buluşturuyor.

Tatilde Aşk Tazeliyorlar

Çiftin keyif dolu tatili, takipçileri tarafından “yaz aşkı” olarak yorumlanıyor. Sık sık tatil paylaşımları yapan ikili, hem samimi halleri hem de uyumlarıyla beğeni topluyor. Yaz sezonunun keyfini çıkaran Şahin ve Osman, tatillerini Çeşme’nin eşsiz plajlarında sürdürüyor.