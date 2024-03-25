Umut Kuzey’den yeni klip: “Diğer Yarım”

Düzenlemesini İskender Paydaş’ın üstlendiği şarkının kaydında Umut Kuzey’e, davul, synthesizer ve tuşlu çalgılarda İskender Paydaş, akustik gitar ve elektro gitarda Metin Türkcan, bas gitarda Tarkan Gözübüyük eşlik etti.

Umut Kuzey’in kendi bestelerinin yanı sıra coverladığı şarkıların da büyük beğeni topladığı “Tek Başımıza” albümünde yer alan Diğer Yarım’ın klibi Milyon Beach Kilyos’ta İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çekildi. Klipte Umut Kuzey’e Rus model Anastasiia eşlik etti.

Umut Kuzey, “Diğer Yarım” şarkısının klibiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Tek Başımıza albümünün 4’üncü video klibini kendi bestem olan “Diğer Yarım” şarkısına çektik. İmre Haydaroğlu yönetmenliğinde çok güzel bir klip oldu. Uzun zamandır motosiklet kullanıyordum ama ilk kez bir klibimde motosiklet sahnesine yer verdik. İzleyenlerin de beğeneceğini umuyorum. Keyifli izlemeler.”

“Diğer Yarım” şarkısının klibi, müzik kanalları ve Arpej Müzik Yapım’ın Youtube kanalında yayında.