Uçuş 811,10 Mart’ta sinemalarda!

Hakan Kerim Karademir’in yönettiği Türkiye’de çekilmiş tamamı uçakta geçen ilk film olma özelliğini taşıyan Uçuş 811 ‘de ayrıca Ozan Yiğit, Serhan Süsler ve Beste Bereket gibi özel isimler rol alıyor.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen 10. Boğaziçi Film Festivali seçkisinde olan film psikolojik gerilim türü örneklerinden.

Uçuş 811 ‘de 2 milyon değerinde olan değerli bir taşı Amerika’da müzayedeye götüren çiftin uçakta geçen hikayesi anlatılıyor.

Hikayesi Ahmet Saatçioğlu’na senaryosunu Onur Özcan’ın yazdığı filmin müzikleri Mustafa Yağcıoğlu imzalı, yapımcılığını Ahmet Edabali, Hakan Kerim Karademir ve Özkan Turna’nın yaptığı filmin sakin geçen sinema sezonun en özel yapımlarından biri olma özelliğini taşıyor.