Türkiye dünya medyasında manşetlerde! Birkaç ülkeden biri

Ankara'nın bu çıkışı, uluslararası haber ajanslarının yanı sıra birçok ülkede geniş bir şekilde yer buldu. Özellikle The Wall Street Journal, Türkiye'nin bölgedeki duruşunu ve pozisyonunu öne çıkararak bu adımı özel bir haberle sayfasında paylaştı. Gazete, Türkiye'nin Orta Doğu'daki rolünü ve önemini vurgulayarak, bu durumu tek bir cümleyle özetledi.

İsrail-Hamas arasındaki savaşın yarattığı gerginlik, tüm dünyanın gözünü Orta Doğu'ya çevirdi. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar, büyük güçlerin bu meseleye nasıl yaklaştığına odaklandı. Washington, Moskova, Brüksel, Pekin ve Ankara gibi başkentlerden yapılan açıklamalar, dünya kamuoyunun yakın takibindeydi.

Türkiye'nin bu konudaki aktif rolü ve diplomasi çabaları, uluslararası toplumda takdirle karşılandı. Bu adım, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini ve diplomatik kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki günlerde bu konuda atılacak adımların ve yaşanacak gelişmelerin, global ölçekte yakından izleneceği aşikâr.



Türkiye, Orta Doğu'da devam eden gerilimleri azaltma adına aktif bir diplomasi sürecine giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ekim'den itibaren sürdürdüğü diplomasi trafiğiyle dünyanın dikkatini Türkiye'nin bu konudaki pozisyonuna çekti.

Türkiye'den İtidal Çağrısı

7 Ekim Cumartesi, Türkiye'den ilk itidal çağrısı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayların ardından tüm taraflara gerilimi artırmamaları ve itidalle hareket etmeleri yönünde bir mesaj verdi. Erdoğan, 8 Ekim'de ise Filistin-İsrail sorununun çözülmeden bölgede kalıcı barışın sağlanamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, "Adil bir barışın kaybedeni olmaz" diyerek, Filistin meselesinin uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Diplomasi Trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamalarının ardından Filistin lideri Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonla görüştü. Bu görüşmelerin yanı sıra Mısır, Lübnan, Katar ve Malezya liderleriyle de iletişimde bulundu. Erdoğan, bu temasların neticesinde Türkiye'nin bölgede ateşkesin sağlanması için arabuluculuk yapabileceğini belirtti.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin Orta Doğu'da oynayabileceği kritik rolü ve bölgedeki etkin diplomasi yeteneğini bir kez daha gözler önüne serdi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu konudaki adımları, bölgesel barış için belirleyici olabilir.

Türkiye, son dönemlerde yaşanan uluslararası krizlere karşı etkin bir diplomatik mücadele sergiliyor. Bu çerçevede, Orta Doğu'daki gerilimlerin yanı sıra, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik eylemlerine karşı da önemli adımlar atıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin ilk saatlerinden itibaren birçok ülkenin dışişleri bakanlarıyla temas kurdu. Bu kapsamda ABD, İran, Filistin, Mısır, İngiltere, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve İspanya gibi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla yapılan görüşmeler, bölgedeki gerilimin azaltılmasına yönelik çözüm arayışlarına işaret ediyor.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de başlattığı Ukrayna işgaline karşı atılan adımlarda Türkiye'nin öncü bir rol oynadığı biliniyor. Bugüne kadar bu konuda imzalanan tek büyük anlaşmada Türkiye'nin kilit bir pozisyonda olduğu görülüyor. Bu, uluslararası medyanın da dikkatinden kaçmadı ve Türkiye'nin bu konudaki aktif rolü geniş bir şekilde yankı buldu.

Türkiye'nin uluslararası arenada etkin bir diplomasi politikası izlediği, bölgesel ve global krizlere çözüm bulma adına önemli adımlar attığı görülüyor. Bu adımlar, Türkiye'nin global sahnede önemli bir aktör olarak rol aldığını bir kez daha teyit ediyor.

Orta Doğu'daki gerilim artarken, dünya medyası Türkiye'nin bölgede sergilediği diplomasi faaliyetlerini öne çıkardı. Başta Agence France-Presse (AFP) olmak üzere birçok uluslararası haber ajansı, Türkiye'nin bu konudaki aktif rolüne dikkat çekti.

AFP'den "Çılgın Diplomasi" Yorumu

AFP, küresel süper güçlerin yanında bölgesel aktörlerin de yer aldığı bir diplomasi trafiğini "çılgın diplomasi" olarak nitelendirdi. Ajans, bu süreçte Türkiye, Mısır ve Körfez ülkelerinin gerilimin artmasını engelleme amacıyla önemli bir çaba içerisinde olduklarını vurguladı. AFP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sivil saldırılara son verme çağrısı yaptığını ve Hamas'ı da eleştirdiğini aktardı.

AP ve El Arabiya'nın Gözünden Türkiye

Associated Press (AP), Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin ve İsrail liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerini manşetlerine taşıdı. Erdoğan'ın bu iki liderle yaptığı görüşmeler, bölgedeki dengeler açısından büyük bir öneme sahip.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli haber ajansı El Arabiya ise, "Erdoğan, Filistinlilere İsrail'e verilen rahatsızlığı durdurmalarını söylüyor" başlığını kullandı. Ajans, Erdoğan'ın her iki tarafa da savaş kurallarına uyulması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Uluslararası medya, Türkiye'nin Orta Doğu'daki gerilimlere karşı sergilediği diplomatik duruşu ve çabaları öne çıkararak, Türkiye'nin bölgedeki etkili konumuna dikkat çekiyor.

Türkiye'nin Orta Doğu'daki gerilimlere diplomasi yoluyla çözüm arama çabaları, uluslararası medyada geniş yer buldu. Özellikle The Wall Street Journal, Al Monitor ve Xinhua gibi büyük medya kuruluşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın inisiyatiflerine geniş yer ayırdı.

The Wall Street Journal: Türkiye'nin Öne Çıkan Rolü

The Wall Street Journal, "Erdoğan, Türkiye'nin muhtemel esir takası müzakerelerine yardım etmeye hazır olduğunu söylüyor" başlığıyla haberi öne çıkardı. Gazete, Türkiye'nin İsrail-Filistin savaşındaki tüm aktörlerle, Hamas dahil, güçlü bağlara sahip olduğuna dikkat çekti. Erdoğan'ın, ayrıca Rusya-Ukrayna savaşında da arabuluculuk yapmaya hazır olduğuna işaret edildi.

Xinhua ve Al Monitor'dan Türkiye Yorumu

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a yönelik uyarılarına vurgu yaparken, Erdoğan'ın Filistin lideri Abbas'la da görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Al Monitor ise, "İsrail-Hamas savaşı şiddetlenirken Erdoğan ılımlı bir tutum izliyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki savaşta tarafsız bir duruş sergilediğini ve arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Uluslararası medya, Türkiye'nin bölgedeki gerilimlere diplomasi yoluyla müdahale etme çabalarını olumlu bir şekilde yansıttı ve Türkiye'nin arabuluculuk kapasitesine dikkat çekti. Bu haberler, Türkiye'nin bölgedeki önemli ve etkin bir aktör olarak konumlandığını teyit ediyor.