Türk Kadını Havacılıkta Dünyanın İlk 5’inde

Havacılık ve uzay sektöründe dünyanın önde gelen küresel değerlendirmelerinden biri olan Top 100 Women in Aerospace & Aviation 2025 listesi açıklandı. Listede Türkiye’yi temsil eden tek isim olan Dr. Ömür Kahraman, dünyanın dört bir yanından seçilen 100 kadın arasında ilk 5’e girerek 5. sırada yer aldı.

Top 100 Women in Aerospace & Aviation çalışması; bireysel başvurunun bulunmadığı, LinkedIn üzerinden bir yıl boyunca ve dört aşamada yürütülen, tamamen topluluk temelli bir küresel endeks olarak biliniyor. Adaylar sektör profesyonelleri tarafından gösteriliyor, değerlendirme ve sıralama ise endüstri içinden gelen oylarla yapılıyor.

2025 listesinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, Fransa, Avustralya ve İtalya gibi havacılık alanında güçlü altyapıya sahip ülkeler yer alırken, Türkiye listede yalnızca bir isimle temsil edildi. Dr. Kahraman, bu tek temsiliyetle ilk 5’e girerek Türkiye adına önemli bir uluslararası başarı elde etti.

Top 5 Sıralaması

1. Maria Maldonado – Kolombiya

2. Miraslava Kazlouskaya – Fransa

3. Sona Guliyeva – Azerbaycan

4. Anastasia Stepanova – ABD

5. Dr. Ömür Kahraman – Türkiye

Listede ülke dağılımı incelendiğinde; ABD 30’dan fazla isimle ilk sırada yer alırken, Kanada 6, Avustralya 5, Almanya ve İtalya 4’er isimle temsil edildi.

Dr. Ömür Kahraman’ın adaylığı, Türk Hava Yolları’nda uzun yıllar avukat olarak görev yapmış Burcu Alper Özesen tarafından gerçekleştirildi. Adaylık süreci bireysel başvuruya kapalı olup, sektör içi referans ve oylarla tamamlandı.





Karaman, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup Toplantısı sonrası tebrikleri ve gururuma ortak olması benim için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur." diye konuştu.

Dr. Ömür Kahraman

1972 Tekirdağ’da subay bir babanın ve öğretmen annenin kızı olarak dünyaya geldi.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde 1994 yılında tamamladı. Yüksek lisansın ilkini Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, ikincisini aynı üniversitede İngilizce İşletme Programı’nda, yine Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon programında doktora yaptı. Farklı üniversitelerde havacılık yönetimi dersleri veriyor.

1989 yılında tercümanlıkla başladığı iş hayatına 1997 yılında İngilizce - Arapça dillerinden kokartlı turist rehberi olarak devam etti.

Türkiye’nin arabakiralama şirketi sahibi ilk kadını.

Avrupa Konseyi’nin en genç üyesi olarak ülkesini temsil etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanlığı, İstanbul Belediyesi’ne bağlı BİT’lerde yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Türk Hava Yolları İtalya Bari Genel Müdürü olarak emekli oldu. İyi derecede İngilizce, Arapça, orta seviyede Almanca ve İtalyanca biliyor.

Farklı kültürleri tanımayı, gezmeyi, bildiklerini yazarak ya da konuşarak paylaşmayı, ailesini, vefalı olmayı, gençleri, ülkesini, bayrağını seviyor. Bir subay babanın kızı olarak Atatürk ilke ve inkılaplarının savunucusu. Ülkesinin tamamını ve 115 ülkede yaklaşık 1500 şehri gördü.

Puglia’da Bir Ömür, Torbayla Bir Ömür, Torbayla Yaşamak ve Havada Bir Ömür kitaplarının yazarıyı. Name Haber, Aviation Next, Opinyu başta olmak üzere çeşitli sitelere Fashion and Travel Magazine ve Food and Travel dergilerinde yazılar yazıyor.

İstanbul Rehberler Odası Danışma Kurulu ve Türkiye Rehberler Vakfı Yönetim Kurulu üyesi.

Top100 Women Aerospace and Aviation 2025 yılı 5. Ve Türkiye’den listeye giren tek kadını.

Evli ve yazılım mühendisi olup, yönetim mühendisliği yüksek lisansı yapan 1994 doğumlu bir oğlu var.