32 Yaşında Üniversiteden Mezun Oldu! İşte Burcu Özberk'in Dikkat Çeken Kariyeri

Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Burcu Özberk, üniversite eğitimini çalıştığı için yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yıllar sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olan oyuncu, kep attığı anları sosyal medya hesabından paylaşarak bu kez setten değil, okul sıralarından kalan bir hayalini tamamladı.

Kariyer Başladı, Diploma Bekledi

Burcu Özberk’in oyunculuk serüveni henüz üniversite yıllarındayken başladı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde eğitim alan Özberk, bir yandan okuluna devam ederken diğer yandan profesyonel oyunculuk yapmaya başladı. Kariyerinin hız kazanmasıyla birlikte eğitimini tamamlamak kolay olmadı.

Oyuncu, yıllar boyunca ekranlarda farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkarken üniversiteden alacağı diploma da tamamlanmayı bekleyen bir dosya olarak hayatında kaldı. 32 yaşına geldiğinde ise bu dosyayı kapatmaya karar verdi.

Geç Gelen Bir Mezuniyet”

Özberk, mezuniyet sevincini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kep attığı anlara yer verdiği paylaşımında, diplomasını almanın kendisi için neden bu kadar anlamlı olduğunu da anlattı.

“Geç gelen bir mezuniyet” sözleriyle başlayan Özberk, eğitim sürecinde karşısına çıkan zorluklara da değindi. Zamanında önüne engeller çıktığını belirten oyuncu, buna rağmen mezuniyet gününe çiçekler ve alkışlarla ulaştığını ifade etti.

Özberk’in paylaşımındaki en dikkat çekici noktalardan biri ise diplomanın onun için yalnızca akademik bir belge olmamasıydı. Oyuncu, üniversitede okurken çalışmaya başladığını ve eğitimini tamamlayarak diplomasını almanın uzun zamandır kurduğu bir hayal olduğunu söyledi.

Oyunculukta İlk Adımını Hüricihan Sultan İle Attı

Burcu Özberk’in ekran macerası 2013 yılında “Muhteşem Yüzyıl” dizisindeki Hüricihan Sultan karakteriyle başladı. Ardından “Güneşin Kızları” dizisindeki Nazlı Yılmaz rolüyle daha geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çekti.

Tiyatro sahnesinden televizyona uzanan kariyerinde “Aslan Ailem”, “Afili Aşk”, “Çocukluk” ve “Aşk Mantık İntikam” gibi yapımlarda rol alan Özberk, özellikle romantik komedi türündeki performanslarıyla öne çıktı.

Hayallerin Takvimi Bazen Değişebiliyor

Özberk’in mezuniyet paylaşımı, yıllar önce yarım kalan bir eğitimin yeniden tamamlanabileceğini gösteren kişisel bir hikâyeye dönüştü. Oyuncu için setler, ödüller ve yoğun çalışma temposu arasında bekleyen diploma sonunda yerini aldı.

Kariyerine devam ederken eğitimini de tamamlayan Özberk, yıllar önce başladığı okul yolculuğunu 32 yaşında kep atarak noktaladı. Bu kez alkışların nedeni yeni bir dizi ya da ödül değil, uzun zamandır beklenen bir mezuniyetti.