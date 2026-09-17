Sıla Türkoğlu Hukuk Zaferini Kazandı! Emanet Dizisi Davasında Karar Çıktı

Sıla Türkoğlu Emanet dizisinin yapım şirketi Karamel Yapım'ın açtığı 650 bin TL'lik tazminat davasını kazandı.

Sıla Türkoğlu Hukuk Zaferini Kazandı! Emanet Dizisi Davasında Karar Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 15:15

Ekranların sevilen ve başarılı oyuncularından Sıla Türkoğlu 4 yıl önce başrolünde yer aldığı Kanal 7'nin popüler dizisi Emanet'in yapım şirketi ile yaşadığı hukuk mücadelesinden zaferle çıktı. Yapım şirketi Karamel Yapım tarafından ünlü oyuncunun projeden ayrılması gerekçesiyle açılan tazminat davasında son sözü mahkeme söyledi.

650 Bin TL'lik Tazminat Talebi Reddedildi

Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılmasının ardından Karamel Yapım güzel oyuncuya karşı İstanbul Anadolu 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde hukuki süreç başlatmıştı. Yapım şirketi Türkoğlu'ndan 600 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi olmak üzere toplamda 650 bin TL tazminat talebinde bulunmuştu.

Uzun süredir devam eden ve magazin gündemini meşgul eden dava bu sabah görülen duruşmayla karara bağlandı.

Mahkeme Oyuncuyu Haklı Buldu: Sözleşme Feshi Yasal

Davada güzel oyuncuyu avukatı Hakan Ayranpınar temsil etti. Dava dosyasında yer alan bilirkişi raporlarının yapım şirketinin lehine olmasına rağmen mahkeme hakimi emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Davayı istinaf yolu açık olmak üzere reddeden mahkeme Sıla Türkoğlu'nun sözleşmeyi feshetmekte haklı olduğuna karar vererek ünlü oyuncuyu akladı. Bu kararla birlikte genç yıldız yıllardır süren hukuki yükten kurtulmuş oldu.

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