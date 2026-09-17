Demet Özdemir Toronto'yu Fethetti! Cinlerin Düğünü İle Kırmızı Halıda Büyüledi

Demet Özdemir Cinlerin Düğünü filmiyle 2026 Toronto Film Festivali'ne katıldı.

Demet Özdemir Toronto'yu Fethetti! Cinlerin Düğünü İle Kırmızı Halıda Büyüledi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-09-2026 14:52

Türk sinema ve televizyon dünyasının uluslararası çaptaki en başarılı temsilcilerinden Demet Özdemir başrolünde yer aldığı merakla beklenen Cinlerin Düğünü filmiyle 2026 Toronto Uluslararası Film Festivali (TIFF) kapsamında kırmızı halıda boy gösterdi. Dünyanın en saygın sinema organizasyonlarından birinde Türkiye'yi temsil eden güzel yıldız festival alanına adım attığı andan itibaren tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Siyah Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Şıklık Yarışına Damga Vurdu

Uluslararası basının yoğun ilgi gösterdiği gala gecesinde iddialı ve şık tarzıyla göz kamaştıran Demet Özdemir tercih ettiği siyah göğüs dekolteli elbisesiyle adeta büyüledi. Kameraların karşısına kendinden emin pozlarla geçen güzel oyuncu zarif stili ve doğal güzelliğiyle yabancı basın mensuplarının da ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada ve festival alanında büyük hayran kitlesiyle buluşan ünlü ismin şıklığı kısa sürede dijital platformlarda trend başlıklar arasına girdi.

Cinlerin Düğünü Dünya Prömiyerinde Büyük Beğeni Topladı

Kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle yeni sezonun en iddialı sinema projeleri arasında gösterilen Cinlerin Düğünü filminin festival gösteriminde yer alan Özdemir uluslararası sinemaseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Festival boyunca Toronto'da çeşitli etkinliklere katılması beklenen güzel yıldızın kırmızı halı karelerine sosyal medyada beğeni ve yorum yağdı.

 

 

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