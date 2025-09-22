Tuba Büyüküstün ve Çağlar Çorumlu Aynı Filmde Buluşuyor

Erdi Işık’ın kaleme aldığı, Ali Kemal Güven’in yönetmenliğini üstlendiği ve Rodi Medya ile Saros Film imzası taşıyan “Sultana” filminin hazırlıkları hız kesmeden sürüyor. Kadroya son olarak etkili oyunculuğuyla tanınan Çağlar Çorumlu dahil oldu.

Çağlar Çorumlu “Bekir” Rolüyle Ekranda

Başarılı oyuncu, filmde “Bekir” karakterini canlandıracak. Çorumlu, Sultana’nın sahibi rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, merak uyandıran hikâyesiyle şimdiden sinemaseverlerin gündemine girdi.

7 Dansçının Hikâyesi Anlatılacak

Üç dört katlı bir gece kulübünde geçen film, direk dansçıları üzerinden çarpıcı bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyacak. Meral’i Tuba Büyüküstün, Anna’yı Derya Pınar Ak, Tülay’ı Seray Kaya, Gülistan’ı Begüm Akkaya, Nezo’yu Şirin Sultan Saldamlı, Fahriye’yi Rojbin Erden ve Selin’i Itır Esen canlandıracak. Film, bu yedi dansçının yaşam mücadelesini ve kulüpte yaşanan olayları izleyiciyle buluşturacak.

“Sultana” İçin Geri Sayım Başladı

Yapım şirketlerinin titizlikle hazırladığı proje, hem oyuncu kadrosu hem de mekân kurgusuyla büyük ilgi görmeye aday. Çağlar Çorumlu’nun güçlü performansıyla renk katacağı “Sultana”, yeni sezonun en dikkat çeken yapımları arasında yer alacak.