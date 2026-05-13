Tuba Büyüküstün Oscarlı Oyuncularla Yan Yana

Tuba Büyüküstün Oscarlı oyuncularla bir araya geldi. Sosyal medyada adeta yıkıldı. Oyuncunun güzelliğine övgüler yağdırıldı.

Yayın Tarihi : 13-05-2026 17:59

Dünyaca ünlü bir mücevher markasının elçisi olan Tuba Büyüküstün düzenlenen özel bir etkinliğe katıldı. “High Jewellery” (Yüksek Mücevherat) adıyla anılan etkinlikte güzel oyuncu zarafeti ve şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Hem Türkiye’den Hem de Orta Doğu Coğrafyasından Katılan Tek Oyuncu

Tuba Büyüküstün rol aldığı projelerle hem Türkiye'de hem de Orta Doğu'da önemli bir hayran kitlesine sahip. Oyuncu sıklıkla Orta Doğu ülkelerini ziyaret ederek sevenleriyle bir araya geliyor. Özellikle Arap ülkelerinde büyük bir ilgiyle karşılanıyor. 

Tuba Büyüküstün bu nedenle prestijli davete hem Türkiye’den hem de Orta Doğu coğrafyasından davet edilen tek oyuncu oldu. Bu durumda güzel ismin uluslararası arenadaki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Oscarlı Yıldızlarla Yan Yana

Etkinliğe katılan isimler arasına Oscar ödüllü oyuncular da vardı. Tuba Büyüküstün, Zoe Saldaña, Tilda Swinton, Shu Qi ve Virginie Efira gibi dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi.

Zerafeti İle Büyüledi

Tuba Büyüküstün siyah beyaz kombiniyle moda otoritelerinden tam not aldı. Güzel oyuncunun sade ama etkileyici stili beğeni topladı. Ayrıca etkinlik boyunca markaya ait mücevherleri de taşıdı.


Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Tuba Büyüküstün'ün bu özel davette dünyaca ünlü oyuncularla yan yana gelerek fotoğraf vermesi sosyal medyanın da dikkatini çekti. Hayranları güzel oyuncuya övgü dolu mesajlar yağdırdı. Yapılan yorumlar arasında "Dünya yıldızlarının arasında hiç sırıtmıyor, aksine onlardan daha çok parlıyor. Helal olsun", "Türkiye'yi yurt dışında temsil eden en klas yüzümüz", "Tuba'nın şu doğal güzelliği ilaç gibi geldi" şeklinde övgü dolu mesajlar yer aldı.

