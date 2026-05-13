Engin Öztürk Açıkladı: İşte setlere ara verme nedeni!

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Engin Öztürk neden dizi setlerine ara verdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi : 13-05-2026 17:20

Engin Öztürk, "Sandık Kokusu", "Annenin Sırrıdır Çocuk", "Doğduğun Ev Kaderindir" ve "Fatmagül'ün Suçu Ne?" gibi başarılı dizilerdeki performansıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu geçtiğimiz gün Nişantaşı’nda magazincilere yakalandı. Ünlü oyuncu gazetecilerin sorularını yanıtlarken setlere neden ara verdiğini ilk kez açıkladı..

"İçime Sinen Bir Proje Çıkmadı"

Öztürk setlere neden ara verdiğini anlattı.

Basın mensuplarının "Neden sizi uzun bir süredir ekranlarda göremiyoruz?" sorusunu yanıtlayan oyuncu, "1 sene oldu aslında iş yapmayalı, yani o da uzak gibi geliyor ama bu senenin derdi buydu az proje yapıldı. Uygun bir proje de çıkmadı. Hayırlısı. Teklifler geliyor tabi ki geliyor ama iyisini seçmek lazım. Gönüle uyanı, o yüzden bekledim biraz. " ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Engin Öztürk'ün bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyaya da düştü. Oyuncunun sevenleri Öztürk'ün bu kararına saygı duyduklarına belirtti. Ayrıca Engin Öztürk'ün bu açıklamaları "Yeniden setlere dönmek istiyor" yorumlarına sebep oldu.

Engin Öztürk'ün Yeni Projesi Ne? 

"Gönlüme uyan proje çıkmadı" diyen Engin Öztürk'ün yeni projesi de merak konusu oldu. Bakalım oyuncuyu setlere döndürecek dizi hangisi olacak? Hayranları merakla bekliyor...


 

