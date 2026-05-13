Mehmet Ali Erbil’den Şantaj İddiası!

Son dönemde yaşadığı özel hayat çalkantılarıyla gündemden düşmeyen Mehmet Ali Erbil bu kez yaptığı açıklamayla magazin dünyasını şaşkına çevirdi. Yapay zekâ teknolojisi kullanılarak hazırlandığını iddia ettiği sahte içeriklerle tehdit edildiğini öne sürdü.

Ayrılık Sonrası Sessizliğini Bozdu

Özel hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde boy gösteren Mehmet Ali Erbil mart ayında Gülseren Ceylan ile olan ilişkisini noktalamıştı.

Bir süre inişli çıkışlı devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift kısa süre sonra yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra açıklamalarıyla dikkat çeken Erbil geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette “Evliliği beceremiyorum ama yine de bir gün tekrar deneyebilirim.” sözleriyle gündem olmuştu.

“Çirkin Bir Şantaj Girişimiyle Karşı Karşıyayım”

Ünlü şovmen bu kez ise çok daha ciddi bir iddiayla takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayımlayarak kimliği belirsiz kişiler tarafından şantaja uğradığını ileri sürdü.

Açıklamasında yapay zekâ ve dijital manipülasyon yöntemleri kullanılarak hazırlanan bazı sahte içeriklerle kendisine baskı yapıldığını ifade etti. Bu içerikler üzerinden kendisinden para talep edildiğini de öne sürdü.

Erbil paylaşımında “Tarafımla ilgisi bulunmayan kurgu içeriklerle para talep edildi. Taleplere karşılık vermeyince çevreme ve kamuoyuna yönelik itibarsızlaştırma girişimleri başladı.” ifadelerini kullandı.

Hukuki Süreç Başladı

Hemen harekete geçen Mehmet Ali Erbil konuyu yargıya taşıdığını duyurdu. Elindeki tüm delillerin ilgili makamlara teslim edildiğini belirtti.

Sahte içerikleri yayan veya paylaşan kişiler hakkında da hukuki işlem başlatılacağını söyledi. Teknolojinin geldiği noktanın bu tarz manipülasyonları mümkün hale getirdiğini ifade eden şovmen kamuoyundan doğruluğu teyit edilmemiş içeriklere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Mehmet Ali Erbil’in açıklaması kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı ünlü şovmene destek mesajları gönderirken yapay zekâ destekli sahte içeriklerin oluşturduğu tehlike yeniden tartışma konusu oldu.