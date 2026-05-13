Metin Akpınar'dan 8 Milyon TL'lik  Dev Satış

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın Enda Enerji Holding bünyesindeki hisselerini satışa çıkardığı öğrenildi. Oyuncunun bu satıştan 8 milyon TL gelir elde edeceği düşünülüyor.

Yayın Tarihi : 13-05-2026 17:41

Türk tiyatrosunun usta ismi Metin Akpınar bu kez servetiyle gündemde. Başarılı oyuncu bir süredir babalık davasıyla magazin sayfalarında yer alıyordu. Şimdi ise servetiyle gündeme geldi. Akpınar'ın milyonlarca liralık enerji yatırımını elden çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

Enerji Devindeki Hisselerini Satışa Çıkardı

Metin Akpınar'ın İzmir merkezli olan ve bölgenin önemli enerji kuruluşları arasında yer alan Enda Enerji Holding bünyesinde bulunan binlerce hissesini satışa çıkardığı öğrenildi. 

476 Bin Pay İçin 8 Milyon TL


T24'te yer alan haberine göre, usta sanatçı sahip olduğu tam 476 bin 399 adet payını satışa çıkardı. Bu dev satış işleminin ardından Akpınar’ın yaklaşık 8 milyon TL’lik bir gelir elde etmesi bekleniyor.

Yatırım Portföyü Oldukça Geniş

Usta oyuncunun yalnızca Borsa İstanbul’daki şirketlerde değil, aynı zamanda gayrimenkul ve arsa gibi farklı alanlarda da yatırımları bulunduğu biliniyor.

Babalık Davası

Öte yandan Metin Akpınar ile biyolojik kızı Duygu Nebioğlu arasındaki hukuk savaşı sürüyor. 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile yaşanan evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kardeşlerden Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'a açtığı  tazminat davasını kazanmıştı.

Yerel mahkeme Nebioğlu'nun yaşadığı manevi mağduriyeti göz önünde bulundurarak Metin Akpınar'ın 6 milyon TL manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.  Fakat Metin Akpınar bu karara itiraz edince dosya istinafa taşındı. Şimdi istinaf mahkemesinden çıkacak karar bekleniyor. 


 

