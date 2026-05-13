Çok Güzel Hareketler 2’de Büyük Tartışma!

Çok Güzel Hareketler 2 bu kez yayınlanan bir skeç nedeniyle gündeme geldi. Programın son bölümündeki “Papaz Olduk” adlı skeç sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Gelen yoğun tepkiler üzerine yapım ekibinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Çok Güzel Hareketler 2’nin son bölümünde ekranlara gelen “Papaz Olduk” isimli skeç kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Müslüman bir aile ile Hristiyan bir ailenin kız isteme törenini anlatan skeçte bazı ifadeler izleyicilerin tepkisini çekti. Özellikle dini göndermeler içeren espriler sosyal medya kullanıcılarının bir kısmını rahatsız etti.

Birçok kullanıcı skecin “Ne de olsa papaz her gün pilav yemez”, “Papaz kaçtı”, “Papaz, kız, vale” gibi bazı diyalogların sınırı aştığını savunurken programın yapım ekibine yönelik eleştiri mesajları peş peşe geldi.

Tartışma Yaratan Diyaloglar

Skeçte geçen bazı ifadeler sosyal medyada hızla yayıldı. Özellikle Hristiyanlıkla ilgili kullanılan benzetmeler ve kelime oyunları izleyicilerin bir kısmının “incitici” yorumuna neden oldu.

X ve Instagram başta olmak üzere birçok platformda skeçle ilgili binlerce yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar mizahın dozunun kaçtığını bazı izleyiciler ise yapılan eleştirilerin abartılı olduğunu dile getirdi.

Skeç Yayından Kaldırıldı

Tepkilerin büyümesi üzerine program ekibi harekete geçti. “Papaz Olduk” adlı skeç kısa süre içinde YouTube yayın listesinden kaldırıldı.

Yapım ekibi resmi bir açıklama yayımlayarak izleyicilerden özür diledi. Yapılan açıklamada skecin bazı ifadeler nedeniyle amacını aştığının fark edildiği belirtildi.

Yapım Ekibinden Özür Mesajı

Program ekibinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Son bölümümüzde yer alan bir skecimizde amacını aşan bir ifadeye yer verdiğimizi üzülerek fark ettik. İlgili içerik yayın listemizden kaldırılmıştır. Kırdığımız herkesten içtenlikle özür diliyoruz.”

Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem oldu ve bazı kullanıcılar özrü yeterli bulduğunu ifade etti.

Tartışmalar Sürüyor

Gözler şimdi programın yeni bölümlerine çevrildi. Olay televizyon mizahında kullanılan dil ve sınırlar konusunda yeniden büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Çok Güzel Hareketler 2 cephesinden gelen özür açıklaması tansiyonu bir miktar düşürse de skeçle ilgili tartışmalar sosyal medyada sürmeye devam ediyor.