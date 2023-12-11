Tuba Büyüküstün: ‘Burası benim ana vatanım’

Tuba Büyüküstün, bir süredir yaşadığı Paris’e temelli yerleşmediğini söyledi. Oyuncu, “Ülkemden temelli ayrılmak söz konusu bile olamaz. Burası benim ana vatanım. Dolayısıyla orası benim sevdiğim, içimin titrediği ikinci bir şehir. O yüzden git-gel yapıyorum” dedi. “Paris’i beğeniyorum” diyen Büyüküstün, şöyle konuştu: “Oranın yüzyıllardır duran binaları, sanatı ve her köşesinde bir sergisinin olmasını çok seviyorum. Benim en büyük hayallerimden biri de hayatımın bir dönemini orada geçirmekti ve şu anda onu yapıyorum.”