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Tuba Büyüküstün: ‘Burası benim ana vatanım’

Tuba Büyüküstün, Fransa’nın başkenti Paris’e yerleştiği haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Oyuncu, “Burası benim ana vatanım” dedi.

Tuba Büyüküstün: ‘Burası benim ana vatanım’
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-12-2023 09:32

Tuba Büyüküstün, bir süredir yaşadığı Paris’e temelli yerleşmediğini söyledi. Oyuncu, “Ülkemden temelli ayrılmak söz konusu bile olamaz. Burası benim ana vatanım. Dolayısıyla orası benim sevdiğim, içimin titrediği ikinci bir şehir. O yüzden git-gel yapıyorum” dedi. “Paris’i beğeniyorum” diyen Büyüküstün, şöyle konuştu: “Oranın yüzyıllardır duran binaları, sanatı ve her köşesinde bir sergisinin olmasını çok seviyorum. Benim en büyük hayallerimden biri de hayatımın bir dönemini orada geçirmekti ve şu anda onu yapıyorum.”

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