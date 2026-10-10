TRT 1'in Yeni Bombası Yörük Kızı'na Dev Transfer: Genco Özak Kadroda

Genco Özak, Bozdağ Film'in TRT 1 için çekeceği kod adı Yörük Kızı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Özak, Mina Demirtaş'ın abisi Ferhat'ı canlandıracak.

TRT 1'in Yeni Bombası Yörük Kızı'na Dev Transfer: Genco Özak Kadroda
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2026 16:08

TRT 1 ekranları için hazırlanan, son dönemin en merak edilen iddialı projelerinden birinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Kod adı olarak Yörük Kızı ve Güneşli Günler adlarıyla anılan Bozdağ Film imzalı yeni dizi için hazırlıklar ve oyuncu görüşmeleri tüm hızıyla sürüyor. Yönetmen koltuğunda başarılı isim Yunus Ozan Korkut'un oturacağı yapım üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş isimli Yörük kızının İstanbul'un lüks ve seçkin semtlerinden birinde bulunan bir apartmana taşınmasıyla başlayan sürprizlerle dolu, renkli ve çatışmalı hikayesini ekranlara taşıyacak. Son dönemin dikkat çeken yetenekli aktörlerinden Genco Özak heyecanla beklenen bu projenin kadrosuna dahil oldu.

Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran Başrolleri Paylaşıyor

Genç ve başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosunda heyecan verici bir uyum yakalandı. Yapımın başrollerini canlandırdığı rollerle geniş bir hayran kitlesi edinen Mina Demirtaş (Güneş) ile ekranların sevilen jönlerinden Onur Seyit Yaran paylaşacak.

Dizide Güneş'in azim ve başarı dolu hikayesi üzerinden Anadolu'dan İstanbul'un seçkin yaşamına uzanan sınıf farkları kültürel çatışmalar ve mahalle ile apartman hayatının getirdiği mizahi ve dramatik olaylar işlenecek.

Genco Özak Ferhat Karakteriyle Sete Çıkıyor

Oyunculuk kariyerinde yer aldığı projelerdeki güçlü ve etkileyici performanslarıyla tanınan Genco Özak projenin en kilit karakterlerinden birine hayat verecek. Başarılı oyuncu dizide Mina Demirtaş’ın canlandırdığı Güneş karakterinin abisi Ferhat olarak izleyici karşısına çıkacak. Kardeşine olan bağlılığı ve kendine has duruşuyla dikkat çekecek olan Ferhat karakteri hikayedeki dengelerin kurulmasında önemli bir rol üstlenecek.

Çekimlerinin Ekim sonu ya da Kasım başı gibi İstanbul'da başlaması planlanan dizi güçlü senaryosu ve kadrosuyla TRT 1'in yeni sezondaki en büyük kozlarından biri olmaya aday gösteriliyor.

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