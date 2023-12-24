TRT 1 Dizisinin Sonu Geldi! Reytingler Kurtarmayınca Çözüm Finalde Bulundu!

TRT 1'de yayın hayatına devam eden Kendi Düşen Ağlamaz dizisi, 2 bölüm sonra final yapıyor.

TRT 1 Dizisinin Sonu Geldi! Reytingler Kurtarmayınca Çözüm Finalde Bulundu!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-12-2023 11:45

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Kendi Düşen Ağlamaz, dün yayınlanan 25. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanarak izleyiciyle buluşan dizi, geçtiğimiz yazdan bu yana kanalın en uzun soluklu dizilerinden biri olarak kendini gösterdi. NGM Medya'nın imzasını taşıyan yapımın ne zaman sona ereceği ise merakla beklenen bir konuydu.

Kendİ Düşen Ağlamaz 27. Bölümde Final!

Son haberlere göre, Serkan ve Alize'nin aşkını ve etrafında gelişen renkli ve heyecan dolu olayları anlatan dizi, 27. bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Bu duyuru, dizinin sadık izleyicileri arasında duygusal anlamda büyük bir etki yarattı.

Kendi Düşen Ağlamaz, başından beri izleyicileriyle güçlü bir bağ kurmayı başardı. Serkan ve Alize'nin hikayesi, romantik, dramatik ve bazen de komik anlarla dolu bir deneyim sundu. Yaratıcı hikaye anlatımı ve etkileyici karakter gelişimleriyle, dizi TRT1'in en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi.  Kendi Düşen Ağlamaz, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluştuğu süre boyunca, birçok kişinin hayatına dokundu ve onlara keyifli anlar yaşattı. Final bölümünün yayınlanmasıyla birlikte, bu etkileyici hikayenin sonuna gelinmiş olacak. Dizi, romantik ve dramatik ögeleriyle birçok kişinin kalbinde özel bir yer edindi ve Türk televizyon tarihinde hatırlanacak yapımlardan biri olmayı başardı.

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